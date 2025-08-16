Situación meteorológica de este domingo 17 de agosto de 2025

Este domingo veremos intervalos de nubes medias y altas a primeras horas. En el norte, intervalos de nubes bajas, más compactas a primeras horas. El resto del día, cielos poco nubosos o despejados. Calima, más notable en medianías y cumbres.

Temperaturas en moderado ascenso en medianías de las islas occidentales, y en costas de orientales. Las temperaturas máximas >32-34ºC. En Gran Canaria se podrán superar los 36 ºC.

El viento será del N-NE moderado, con intervalos fuertes en costas e interiores del noroeste y sureste. En medianías ganará fuerza al final de la jornada. En cumbres soplará del NE flojo. y en el Teide, del suroeste de moderado a flojo. Rachas superiores a 60-70 km/h en costas e interiores expuestos al viento.

Y en el mar, en costas del norte, marejada, mar de fondo del noreste 1-1,5m. En el sur marejada con olas mayores de 1 metro.

Previsión por islas

El Hierro: En el norte intervalos nubosos. Predominará el sol y la calima en altura. Las temperaturas subirán, alcanzando máximas de 32-34 ºC en el sur. El viento será más intenso en el oeste.

La Palma: En costas noroeste y sureste rachas fuertes. A primeras horas, nubes medias y altas en gran parte de la isla. El resto del día, poco nuboso o despejado y calima en altura. Las temperaturas máximas superarán los 32 ºC en el oeste.

La Gomera: En municipios del sur, temperaturas máximas > 34 ºC. En litorales del norte veremos nubes bajas, pero de resto, sol y calima en medianías y cumbres. Habrá rachas muy fuertes en el este, sureste y noroeste.

Tenerife: En el área metropolitana rachas ≥70 km/h. Intervalos de nubes bajas en litorales del norte y sol en el resto. Calima y nubes de evolución por la tarde en el entorno del Teide, con probables precipitaciones. Temperaturas >34 ºC.

Gran Canaria: En medianías del sur, este y oeste temperaturas > 34-36 ºC. Calima e intervalos nubosos en el norte, nubes por debajo incluso de los 400 metros. En el oeste y costas e interiores del sureste, habrá rachas muy fuertes.

Fuerteventura: En el sur de la Península de Jandía las rachas superarán los 70 km/h por la tarde. En el norte y oeste habrá nubes bajas, más compactas a primeras y a últimas horas. Calima y temperaturas que en el sur alcanzarán los 34 ºC

Lanzarote: En el sur, temperaturas ≤32 ºC. En el norte y oeste, intervalos nubosos a primeras y últimas horas. En el resto de las zonas, cielos despejados y calima. Al final del día, rachas muy fuertes en el sur de la isla conejera.

La Graciosa: Intervalos nubosos a primeras horas. El resto del día predominará el sol y la calima en altura. a temperatura más elevada en Caleta del Sebo rondará los 27 ºC.