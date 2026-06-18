Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este viernes 19 de junio

Durante los próximos días el resto del país, salvo el archipiélago, estará inmerso en un episodio de altas temperaturas, de momento el ascenso térmico que provocará la masa de aire cálido no afectará a las islas. Esperamos este viernes de nuevo, nubosidad de tipo bajo al norte más compacta por la mañana que poco a poco cederá terreno a cielos más despejados, también se verán nubes altas cruzando de oeste a esta las islas sin mayores consecuencias.

Imagen RTVC

El viento soplará de componente norte de flojo a moderado.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios rondando los 28 grados en puntos del sur de las islas más montañosas.

El estado de la mar será de marejadilla en las costas resguardas del sur y de marejada en las del norte con olas rondando 1 metro de altura.

El tiempo por islas:

El Hierro: Veremos nubes bajas al amanecer y alguna nube alta de paso, sin más. Las temperaturas variarán poco, en Valverde irán de los 14 a los 19 grados.

La Palma: Día de nubes tanto en el norte y vertiente este como por la oeste donde la mayoría serán de tipo alto. Menos viento y valores en el termómetro entre los 18 y los 24 grados.

La Gomera: Los núcleos bajos se limitarán al norte y dispersos en el interior y las nubes altas estarán de paso en horas puntuales. El viento irá a menos y las temperaturas variarán poco.

Tenerife: Esperamos nubes bajas por el norte a primeras y últimas horas, tenderán a retirarse a mediodía. Pasará una franja de nubes altas también. Las temperaturas serán parecidas.

Gran Canaria: Veremos nubes bajas que se disiparán a mediodía. Habrá nubes altas de paso y las temperaturas se moverán entre los 21 y los 24 grados en la capital. Viento moderado.

Fuerteventura: Esperamos menos nubes, se situarán básicamente en la vertiente oeste sin mayores consecuencias. Las temperaturas irán de los 20 a los 26 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: Temperaturas entre los 19 y los 26 en Arrecife. Las nubes bajas serán más frecuentes por el norte y oeste durante la mañana, en el resto habrá sol y algunas nubes altas.

La Graciosa: Cielos grises que empezarán a despejarse por la tarde, además podrían verse hileras de nubes altas poco importantes. Temperaturas sin cambios y viento más bien flojo.