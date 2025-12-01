Este martes el tiempo en Canarias se presenta lluvioso con temperaturas más frescas las máximas que no superarán los 23 grados

Lluvias débiles en el norte del archipiélago. Grafismo RTVC.

Comienza el mes de diciembre con tiempo lluvioso y temperaturas más frescas. El otoño continua dejando ambiente húmedo y frío en muchos puntos de medianías y del norte de Canarias.

Para el martes se esperan cielos mayormente nublados sobre todo en el N y NE de las islas. También en el interior de La Gomera y Fuerteventura. No se descarta que puedan dejar algunas lloviznas débiles en esas vertientes pero serán ligeras y ocasionales. También se generará nubes de evolución en el SW de Tenerife donde no se descarta que puedan dejar algunas gotas débiles.

Las temperaturas seguirán sin grandes cambios, quizás bajen ligeramente en puntos del E de Tenerife y suban levemente en el W de Fuerteventura. Las mínimas bajan muy poco en puntos del W de Tenerife y SW de Gran Canaria.

El viento soplará del NE moderado con rachas que podrán superar los 50 Km/h en los extremos de islas, así como en el interior de las más llanas a mediodía.

En cuanto al mar predominará la fuerte marejada en costas abiertas al N con olas que podrán superar los 2 m de altura y en canales entre islas habrá mar de fondo del NW con olas de 1 a 2 metros. Ya en costas resguardadas del S habrá áreas de marejada con olas en torno al metro de altura.

Previsión del tiempo por islas:

-EL HIERRO: Cielos cubiertos sobre todo en el NE y medianías del N donde es muy probable que dejen algo de lloviznas ligeras. Viento del NE moderado y temperatura máxima de 17 grados en Valverde.

-LA PALMA: Predominio de cielos nublados especialmente en la vertiente NE donde se pueden escapar algunas gotas. El viento será del NE moderado con algunas rachas fuertes en cumbres. La temperatura máxima será de 22 grados en la capital.

-LA GOMERA: Cielos nublados en el interior y N de la isla. Viento de componente N con rachas intensas en el extremo SE. Temperaturas entre 19 y 23 grados en la capital.

-TENERIFE: Jornada otoñal con cielos parcialmente cubiertos sobre todo en la vertiente N y NE. En el SW por nubosidad de evolución. Vientos del NE con rachas fuertes en los extremos y en la cumbre. Temperaturas que irán de los 18 y 24 grados en la capital.

-GRAN CANARIA: Seguirá el manto nuboso en las vertientes N y NE donde hay probabilidad de que puedan dejar algunas gotas. El viento soplará del NE con rachas intensas en los extremos y temperaturas que rondarán entre los 18 a los 23 grados en la capital.

-FUERTEVENTURA: Jornada de nubes de tipo bajo en el S e interior. Viento del NE que se acelerará en el interior y extremo W. Temperatura máxima de 22 grados en la capital.

-LANZAROTE: Cielos mayormente despejados con viento del NE que se acelerará en el interior. Temperaturas que oscilarán entre los 17 y 22 grados en Arrecife.

-LA GRACIOSA: Predominarán los cielos con algo de nubes y viento del NE. Las temperaturas irán de los 18 a los 22 grados en Caleta de Sebo.