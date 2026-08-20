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El tiempo en Canarias | Nubes, quizá unas gotas y temperatura sin cambios

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Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este viernes, 21 de agosto

A las puertas del fin de semana no es descartable algo de lluvia débil o lloviznas, este viernes, a primera hora o después de media tarde, en puntos de las medianías del norte y nordeste de las islas de mayor relieve e incluso en Lanzarote.

El tiempo en Canarias | Nubes, quizá unas gotas y temperatura sin cambios
Imagen RTVC

El cielo estará nuboso en el norte y este de La Palma, y en el norte del Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Las nubes llegarán hasta unos 1300 – 1500 m de altitud. En Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura habrá intervalos nubosos. No son descartables nubes de evolución en el oeste de La Palma o en el sur de Tenerife a mediodía y primeras horas de la tarde.

Las temperaturas cambiarán poco, la máxima rondará o superará los 30º C. El viento soplará del norte y nordeste flojo a moderado. En el mar predominará la marejada, habrá mar de fondo del norte de 1 – 2 m y aún mar de fondo del sur de 1 – 2 m en el litoral sur y oeste de La Palma, El Hierro y La Gomera.

El tiempo por isla

El Hierro: Sol por el sur, al menos en la costa. Intervalos nubosos en el resto que quizá dejen unas gotas en las medianías.

La Palma: Intervalos nubosos. El tiempo más nuboso en el norte y nordeste, donde no descartable algo de lluvia débil ocasional a primera y/o última hora.

La Gomera: Cielo despejado en el sur, nuboso en el norte y en la cumbre con baja probabilidad de lloviznas o lluvia débil dispersa.

Tenerife: Sol y nubes de evolución diurna salvo en el norte, donde abundante nubosidad que podría dejar lluvia débil, al menos, en medianías del nordeste.

Gran Canaria: Tiempo nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvia débil o lloviznas, soleado en sur con temperatura máxima que superará los 30º C.

Fuerteventura: Intervalos nubosos, claros y ratos de sol, temperatura veraniega y viento del nordeste moderado.

Lanzarote: Más nubes que sol y no descartables unas gotas por la mañana y/o al final de la tarde. Temperatura sin cambios.

La Graciosa: Ambiente variable, nubes y claros y temperatura máxima de unos 28º C.

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