Previsión del tiempo en Canarias para el 6 de octubre de 2026 donde predominarán las nubes por el norte

Este martes tendremos mayor nubosidad en las islas y seguirá el polvo en suspensión. En las islas orientales y en Tenerife habrá intervalos nubosos donde no se descartan lluvias dispersas y ocasionales acompañadas de tormenta durante la tarde, que será más probable en las islas centrales. En el resto, intervalos nubosos con probables lluvias en el norte y este de La Palma a partir de la tarde.

Calima ligera en altura, más significativa en medianías y cumbres de Gran Canaria, Tenerife y en las islas más orientales. Temperaturas sin grandes cambios, salvo descensos de las máximas en zonas del interior, será más notable en el interior de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.

Viento en general flojo del noreste, que será más intenso en costas del sureste y noroeste por la tarde. En cumbres será flojo de componente oeste, salvo en La Palma que será moderado.

Y en el mar, predominio del mar de fondo en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas en torno al 1m. En costas del sur, áreas de marejadilla.

Previsión por islas

El Hierro: Intervalos nubosos que tenderá a nuboso por la tarde sin descartar algún chubasco aislado acompañado de tormenta en medianías y zonas altas del norte, noreste y sur. Calima ligera en altura y viento del noreste en costas. Temperaturas sin cambios.

La Palma: Nuboso en el norte y este donde son probables lluvias durante la tarde. En el resto, intervalos nubosos, salvo en el oeste que estará poco nuboso. Viento alisio en costas; en cumbres, moderado de componente oeste. Temperaturas entre los 20ºC y 25ºC en la capital.

La Gomera: Intervalos nubosos que serán más compactos por la tarde sin descartar alguna gota en el interior. Calima ligera en altura y viento del noreste en costas. Temperaturas que irán de los 23ºC a los 27ºC en la capital.

Tenerife: Intervalos nubosos que tenderá a nuboso por la tarde en el norte, interior y este donde son probables lluvias dispersas acompañadas de tormentas. Calima ligera en medianías y cumbres. Viento alisio flojo, más intenso en costas del sureste y noroeste. Se podrán alcanzar o superar los 30ºC en el litoral sur y oeste. En la capital irán de los 23ºC a los 27ºC.

Gran Canaria: Intervalos nubosos que serán más compactos por la tarde. Probables lluvias dispersas acompañada de tormenta por la tarde, más probable en el interior. Calima más significativa en medianías y cumbres y viento del noreste en costas que será más intenso en el sureste. Se podrán superar los 30ºC en litoral suroeste. En la capital irán de los 23ºC a los 26ºC.

Fuerteventura: Intervalos nubosos sin descartar lluvias dispersas acompañadas de tormenta por la tarde. Calima y viento alisio flojo. Temperaturas entre los 22ºC y los 26ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos nubosos donde son probables lluvias ocasionales acompañadas de tormenta. Más probable en el interior y norte. Calima y viento alisio flojo. Temperaturas que irán de los 23ºC a los 27ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos nubosos sin descartar alguna gota ocasional por la tarde. Calima. Viento del noreste flojo y temperaturas que irán de los 22ºC a los 26ºC en Caleta de Sebo.