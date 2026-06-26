Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este sábado 27 de junio

Este sábado tendremos cielos nubosos en el norte de las islas montañosas donde son probables precipitaciones débiles y ocasionales en las medianías durante la noche. Se abrirán claros al mediodía en Gran Canaria. Crecerá nubosidad de evolución diurna en el interior de las islas occidentales donde no se descarta precipitaciones débiles, ocasionales y dispersas. En Fuerteventura y Lanzarote predominarán los cielos poco nubosos salvo por el norte y oeste que habrá intervalos. En el resto de zonas estará poco nuboso o despejado.

Imagen RTVC

Las temperaturas máximas bajarán algún grado en las medianías orientadas al norte. Máximas 22ºC – 29ºC. Viento flojo a moderado de componente norte que rolará a noreste y se intensificará por la tarde donde son probables rachas localmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

Y en el mar, mañana predominará las áreas de marejada en las costas del norte con oleaje en torno al 1 metro de altura. En las costas más resguardadas del sur las olas muy difícilmente superarán el 0,5m.

El tiempo por islas:

El Hierro: Cielos nubosos en el norte e interior por nubosidad de evolución sin descartar alguna gota sobre todo por la noche. Viento mayormente del noreste que arreciará por la tarde especialmente en medianías del oeste. Temperaturas sin cambios.

La Palma: Intervalos nubosos en el norte y noreste y en el interior por nubosidad de evolución donde son probables precipitaciones débiles que podrán ser localmente moderadas en las medianías del norte. En el resto, poco nuboso. Viento alisio intensificándose en el noreste y sureste. Temperaturas que irán desde los 20ºC a los 24ºC en la capital.

La Gomera: Intervalos nubosos, más compactos en el interior por nubosidad de evolución. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio arreciando por la tarde. Temperaturas veraniegas.

Tenerife: Intervalos nubosos en el norte y de evolución en el interior sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales durante la noche. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento de componente norte que rolará al noreste intensificándose en las vertientes expuestas por la tarde donde son probables rachas fuertes. Temperaturas que irán desde los 21ºC a los 28ºC en la capital.

Gran Canaria: Nuboso en el norte sin descartar alguna gota por la noche. Se abrirán claros al mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado, que será más intenso en el sureste y noroeste donde no se descarta alguna racha ocasionalmente muy fuerte. Temperaturas que oscilarán entre los 21ºC a los 25ºC.

Fuerteventura: Nuboso en el norte y oeste a primeras y últimas horas. En el resto poco nuboso o despejado. Viento alisio arreciando por la tarde. Temperatura máxima de 26ºC en la capital.

Lanzarote: Poco nuboso o despejado salvo por el norte y oeste que habrá intervalos. Viento alisio que arreciará por la tarde. Temperaturas que irán desde los 20ºC a los 26ºC en Arrecife.

La Graciosa: Nuboso por la mañana que tenderá a intervalos por la tarde. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 21ºC a los 26ºC en Caleta de Sebo.