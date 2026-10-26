La previsión del tiempo en Canarias para este martes 27 de octubre, una jornada que vendrá marcada por la nubosidad alta

Este martes tendremos cielos cubiertos por nubes medias y altas en las islas occidentales y Gran Canaria sin descartar precipitaciones dispersas y ocasionales. Probables tormentas aisladas en zonas del interior de La Palma y norte y este de Tenerife al mediodía donde podrían dejar algún chubasco aislado. En las islas más orientales, cubierto de nubes medias y altas que tenderá a intervalos durante la tarde. La nubosidad baja quedará retenida en la cara norte de las islas occidentales.

Imagen RTVC

Calima que será más significativa en medianías y cumbres y no se descarta que sea notable en zonas bajas de Fuerteventura y Lanzarote por la tarde.

Las temperaturas bajarán, sobre todo las máximas en zonas del interior. Aún así, es probable que se alcancen o superen los 30ºC en zonas del sur de Tenerife, Gran Canaria y sureste e interior de Fuerteventura y Lanzarote.

Viento en general flojo del noreste en costas. En altas cumbres de La Palma y Tenerife será fuerte del suroeste. Y en el mar, las olas más grandes en costas del norte y rondarán el 1,5m. En costas más resguardadas del sur predominarán las área de marejadilla.

El tiempo por islas:

El Hierro: Nubes medias y altas sin descartar alguna gota ocasional. Intervalos de nubes bajas en el norte e interior. Calima ligera y viento del noreste en costas. Temperaturas agradables.

La Palma: Cubierto por nubes medias y altas con probables lluvias dispersas y ocasionales sin descartar alguna tormenta aislada en el interior que podrían dejar algún chubasco aislado. Intervalos de nubes bajas en el norte y este. Calima, más significativa en medianías y cumbres. Viento del noreste en costas y temperaturas que irán de los 21ºC a los 27ºc en la capital.

La Gomera: Nubes medias y altas sin descartar alguna gota, y bajas pro el norte. Calima más intensa en altura. Viento del noreste en costas. Temperatura máxima de 28ºC en la capital.

Tenerife: Nubes medias y altas con probables lluvias ocasionales en el interior sin descartar alguna tormenta aislada con algún chubasco disperso en el norte y este. Intervalos de nubes bajas en el norte. Calima, más intensa en medianías y cumbres. Viento flojo del noreste en costas y en altas cumbres fuerte del suroeste. Temperaturas que irán de los 23ºC a los 26ºC.

Gran Canaria: Cubierto por nubes medias y altas con calima más intensa en medianías y cumbres. Aparecerán intervalos de nubes bajas en el norte a partir del mediodía. Calima más intensa en medianías y cumbres. Viento flojo del noreste en costas. Se podrán alcanzar o superar los 30ºC en zonas bajas del sur. En la capital irán de los 23ºc a los 26ºC.

Fuerteventura: Nubes medias y altas que tenderá a intervalos. Se volverá a nublar por la tarde-noche. Calima significativa. Viento flojo del noreste y se podrán alcanzar o superar los 30ºC en el interior, sureste y oeste. En la capital irán de los 21ºC a los 25ºC.

Lanzarote: Cubierto de nubes medias y altas que tenderá a intervalos. Calima significativa y viento en general flojo del noreste. Se podrán superar los 30ºC en el interior y sur. Irán de los 21ºC a los 25ºC en Arrecife.

La Graciosa: Cubierto de nubes medias y altas que tenderá a intervalos. Calima significativa. Viento del noreste y temperaturas que irán de los 22ºC a los 27ºC en Caleta de Sebo.