El Tiempo en Canarias | Nubosidad en el norte, continúa el viento fuerte y se retira la calima

Este sábado habrá intervalos nubosos por el norte de las islas más montañosas con probable lluvias débiles y ocasionales especialmente en medianías y durante la primera mitad del día. También habrá nubosidad en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa sobre todo por el norte y oeste. En el resto de vertientes predominio de cielos poco nubosos. Aparecerá nubosidad de tipo alto por la tarde que cruzará el archipiélago de oeste a este. Probable calima en altura que remitirá a partir del mediodía.

Las temperaturas mínimas no se moverán mucho salvo las máximas que subirán ligeramente. Será más notable en vertientes sur de Gran Canaria, Tenerife y vertiente oeste e interior de Fuerteventura. El viento soplará del noreste fuerte con rachas muy fuertes en cumbres de las islas más altas y en vertientes noroeste y sureste, así como en el interior de Fuerteventura y Lanzarote. No se descarta rachas que podrían superar los 90Km/h, particularmente en las vertientes sur. El viento amainará en las cumbres de las islas occidentales por la tarde. Además, en el mar habrá mar combinada en costas del norte y canales entre islas con olas que superarán los 3m. En el litoral norte de Lanzarote y la isla de La Graciosa las olas podrían superar los 4 m. En el resto de costas predominará la fuerte marejada con olas que podrán superar los 2 m.

Previsión por islas

El Hierro: Cielos nubosos sobre todo por el norte y noreste. Viento del noreste fuerte con probables rachas muy fuertes en vertientes este y suroeste. Temperaturas máximas entre los 18ºC – 23ºC en costas.

La Palma: Nubosidad baja en el norte y este con probables lluvias débiles y ocasionales. Viento del noreste fuerte y la temperatura máxima rondará los 20ºC.

La Gomera: Cielos nubosos por el norte e interior sin descartar alguna gota débil y dispersa. Viento fuerte del noreste con rachas muy fuertes en el sur. Temperaturas sin grandes cambios.

Tenerife: Nubosidad baja en cantidad variable por el norte donde no se descarta lluvias débiles y ocasionales por la mañana. En el resto habrá sol y la calima desparecerá. Viento alisio fuerte con rachas fuertes en el sureste. Temperatura máxima de 21ºC en la capital.

Gran Canaria: Jornada con cielos nubosos por el norte salvo en el sur donde habrá sol. La calima desaparecerá y el viento será del noreste fuerte con intervalos a muy fuerte en el sur y suroeste. Las temperaturas irán desde los 16ºC a los 21ºC en la capital.

Fuerteventura: Nubosidad en cantidad variable sin descartar. Viento alisio fuerte con rachas muy fuertes en el interior. Temperaturas máximas entre los 18ºC – 23ºC.

Lanzarote: Cielos nubosos por el norte y oeste donde no se descarta alguna gota débil. Viento del noreste fuerte con probables rachas que superarán los 70 Km/h. Temperaturas que irán desde los 14ºc a los 21ºC en Arrecife.