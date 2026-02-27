ES NOTICIA

Directo
InicioEl Tiempo

El Tiempo en Canarias | Nubosidad en el norte, continúa el viento fuerte y se retira la calima

El Tiempo RTVC
El Tiempo RTVC

Aparecerá nubosidad de tipo alto por la tarde que cruzará el archipiélago de oeste a este. Probable calima en altura que remitirá a partir del mediodía

El Tiempo en Canarias | Nubosidad en el norte, continúa el viento fuerte y se retira la calima
El Tiempo en Canarias | Nubosidad en el norte, continúa el viento fuerte y se retira la calima

Este sábado habrá intervalos nubosos por el norte de las islas más montañosas con probable lluvias débiles y ocasionales especialmente en medianías y durante la primera mitad del día. También habrá nubosidad en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa sobre todo por el norte y oeste. En el resto de vertientes predominio de cielos poco nubosos. Aparecerá nubosidad de tipo alto por la tarde que cruzará el archipiélago de oeste a este. Probable calima en altura que remitirá a partir del mediodía.

Las temperaturas mínimas no se moverán mucho salvo las máximas que subirán ligeramente. Será más notable en vertientes sur de Gran Canaria, Tenerife y vertiente oeste e interior de Fuerteventura. El viento soplará del noreste fuerte con rachas muy fuertes en cumbres de las islas más altas y en vertientes noroeste y sureste, así como en el interior de Fuerteventura y Lanzarote. No se descarta rachas que podrían superar los 90Km/h, particularmente en las vertientes sur. El viento amainará en las cumbres de las islas occidentales por la tarde. Además, en el mar habrá mar combinada en costas del norte y canales entre islas con olas que superarán los 3m. En el litoral norte de Lanzarote y la isla de La Graciosa las olas podrían superar los 4 m. En el resto de costas predominará la fuerte marejada con olas que podrán superar los 2 m.

Previsión por islas

  • El Hierro: Cielos nubosos sobre todo por el norte y noreste. Viento del noreste fuerte con probables rachas muy fuertes en vertientes este y suroeste. Temperaturas máximas entre los 18ºC – 23ºC en costas.
  • La Palma: Nubosidad baja en el norte y este con probables lluvias débiles y ocasionales. Viento del noreste fuerte y la temperatura máxima rondará los 20ºC.
  • La Gomera: Cielos nubosos por el norte e interior sin descartar alguna gota débil y dispersa. Viento fuerte del noreste con rachas muy fuertes en el sur. Temperaturas sin grandes cambios.
  • Tenerife: Nubosidad baja en cantidad variable por el norte donde no se descarta lluvias débiles y ocasionales por la mañana. En el resto habrá sol y la calima desparecerá. Viento alisio fuerte con rachas fuertes en el sureste. Temperatura máxima de 21ºC en la capital.
  • Gran Canaria: Jornada con cielos nubosos por el norte salvo en el sur donde habrá sol. La calima desaparecerá y el viento será del noreste fuerte con intervalos a muy fuerte en el sur y suroeste. Las temperaturas irán desde los 16ºC a los 21ºC en la capital.
  • Fuerteventura: Nubosidad en cantidad variable sin descartar. Viento alisio fuerte con rachas muy fuertes en el interior. Temperaturas máximas entre los 18ºC – 23ºC.
  • Lanzarote: Cielos nubosos por el norte y oeste donde no se descarta alguna gota débil. Viento del noreste fuerte con probables rachas que superarán los 70 Km/h. Temperaturas que irán desde los 14ºc a los 21ºC en Arrecife.
  • La Graciosa: Cielos muy nubosos con viento del noreste fuerte sin descartas rachas muy fuertes. Las temperaturas se moverán entre los 16ºC y los 20ºC en Caleta de Sebo.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

🔴EN DIRECTO | 1-1 | Empata el Real Avilés CF al CD Tenerife nada más empezar la segunda parte

En Directo | Las murgas ganadoras del carnaval de S/C de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria se citan en Candelaria

El cine con sello canario regresa a los Goya con al menos tres posibilidades de premio

La Gomera impulsa la inserción laboral de más de 180 desempleados

El Guaguas, a un paso de la final

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026