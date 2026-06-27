Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este domingo 28 de junio

Este domingo tendremos cielos nubosos en el norte de las islas montañosas donde no se descarta lluvias débiles, ocasionales y dispersas en las medianías durante la mañana. En el resto de vertientes estará poco nuboso o despejado. Aparecerán intervalos de nubes medias y altas a últimas horas del día en Fuerteventura y Lanzarote.

Imagen RTVC

Las temperaturas máximas subirán en zonas del interior de las vertientes sur y oeste de las islas montañosas y en el interior sur de Fuerteventura. Las mínimas no se moverán mucho.

Alisio moderado que se acelerará por la tarde en las vertientes sureste y noroeste donde por la tarde son probables rachas localmente muy fuertes, +70 Km/h. Predominarán las brisas en costas del suroeste de las islas montañosas. En cumbres, soplará flojo de componente este.

Y en el mar, marejada a fuerte marejada en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con oleaje +1,5 metros. En costas más resguardadas del sur habrá áreas de marejada.

El tiempo por islas:

El Hierro: Intervalos en el norte y noreste salvo por la mañana que estará nuboso sin descartar alguna gota. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado, más intenso en el sur y zonas altas del noroeste. Temperaturas agradables.

La Palma: Nuboso en el norte y este por la mañana donde son probables lluvias débiles y dispersas en las medianías. Tenderá a intervalos por la tarde. En el resto, poco nuboso. Alisio moderado acelerándose en el sureste. En cumbres será flojo de componente este. Temperaturas máximas en ascenso en medianías. Temperatura máxima que rondará los 24ºC en la capital

La Gomera: Cielos nubosos en el norte e interior sin descartar alguna gota matinal. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado más intenso en la capital. Temperaturas que irán desde los 21ºC a los 27ºC en la capital.

Tenerife: Cielos nubosos en el norte por debajo de los 1500 metros donde podría caer alguna gota en las medianías a primeras horas. Se abrirán claros al mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado sin descartar rachas muy fuertes en el sureste y noroeste. En cumbres será moderado de componente sur. Temperatura máxima de 29ºC en la capital.

Gran Canaria: Panza de burro por el norte donde son probables algunas lloviznas a primeras horas. Se abrirán claros por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado con probables rachas muy fuertes en el sureste y noroeste. Temperaturas más cálidas en el interior. En la capital oscilarán entre los 21ºC y los 25ºC.

Fuerteventura: Intervalos nubosos matinales que tenderá a poco nuboso o despejado. Alisio moderado más intenso en el sur de Jandía por la tarde. Temperaturas cálidas.

Lanzarote: Nuboso en el norte y oeste que tenderá a poco nuboso. En el resto, despejado. Aliso moderado más intenso en el interior. Temperatura máxima que rondará los 27ºC en la capital.

La Graciosa: Nuboso que tenderá a intervalos por la tarde. Alisio moderado y temperaturas que irán desde los 20ºC a los 26ºC en Caleta de Sebo.