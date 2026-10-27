La previsión del tiempo en Canarias para este miércoles 28 de octubre, una jornada que vendrá marcada por la nubosidad alta

Este miércoles no habrá grandes cambios meteorológicos. Seguiremos con abundante nubosidad media y alta en la mitad occidental del archipiélago. Bajo ella quedará de tipo bajo en la cara Norte y Nordeste de las más montañosas. No se descarta algún chubasco ocasional en cumbres, y ligera calima, más notable en superficie.

Imagen RTVC

Las temperaturas serán poco otoñales, máximas 24 – 31ºC en costas.

Viento del Nordeste moderado, disminuyendo y girando al Norte por la tarde. Será del Oeste moderado en cumbres, del Oeste-Suroeste fuerte en El Teide.

Y en el mar, predominio de la marejadilla en gran parte de las costas, y oleaje de fondo del Noroeste aumentando de 1 a 2m en las costas abiertas al Norte y Oeste.

El tiempo por islas:

El Hierro: Cielos nubosos por nubosidad media y altas. Quizá alguna gota, y ligera calima. Temperaturas agradables, y viento del Norte-Nordeste flojo a moderado.

La Palma: Muchas nubes, sin descartar algo de lluvia débil en las medianías del E. Temperaturas poco otoñales, y viento del Nordeste en costas, del Oeste en cumbres.

La Gomera: Predominio de los cielos nubosos, ligera calima y sensación de bochorno. Las temperaturas apenas cambiarán, y el viento será del Norte flojo en costas.

Tenerife: Nubosidad media y alta, con algún intervalo de evolución. Quizá algún chubasco ocasional en cumbres. Nubes bajas por el Norte y Nordeste. Y ligera calima. Temperaturas máximas 24 – 29ºC en costas, y viento del Suroeste fuerte en El Teide.

Gran Canaria: Panza de burro por el Norte y la capital a primeras y últimas horas. En el resto intervalos de nubes altas. Ligera calima más notable en costas. Temperaturas más bien veraniegas, y viento del Nordeste amainando, del Oeste moderado en cumbres.

Fuerteventura: Intervalos de nubes altas y calima. Las temperaturas bajarán algún grado pero seguirá el bochorno. Viento flojo del Norte a Noroeste.

Lanzarote: Algunas nubes bajas matinales por el Norte, y ligera calima con nubes altas en el resto. Temperaturas agradables, máximas 24 – 28ºC. Viento del Norte flojo.

La Graciosa: Predominio de los intervalos nubosos con ligera calima. Temperatura máxima 26ºC en Caleta del Sebo, y viento de componente Norte flojo.