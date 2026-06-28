Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este lunes 29 de junio

Este lunes tendremos intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas por debajo de los 800 metros. En las islas orientales habrá intervalos de nubes medias y altas y bajo ellas en litorales del norte habrá nubes bajas a primeras y últimas horas. Presencia de calima en altura en las islas orientales, que será más significativa por la tarde.

Imagen RTVC

Las temperaturas subirán moderadamente. Será más notable en las máximas donde se podrán superar los 34ºC en el interior sur y oeste de Gran Canaria y los 30ºC-32ºC en medianías e interior del resto de islas.

Alisio moderado a fuerte con probables rachas muy fuertes, +70Km/h, en las vertientes noroeste y sureste. Son probables en el interior de las más orientales. En cumbres soplará de componente este. Predominio de brisas en costas del suroeste de las islas montañosas.

Y en el mar, habrá mar combinada del noreste con oleaje +1,5m en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote. Empeorará durante la tarde. En costas más resguardadas del sur predominarán las áreas de marejada.

El tiempo por islas:

El Hierro: Intervalos nubosos en el norte. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado más intenso en el sureste y temperaturas en ascenso en el interior.

La Palma: Cielos con intervalos a primeras y últimas horas en el norte. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado con probables rachas localmente muy fuertes en extremos. Temperaturas en aumento. En la capital irán desde los 20ºC a los 25ºC.

La Gomera: Intervalos en el norte que tenderá a poco nuboso al mediodía. En el resto, despejado. Alisio moderado, que será más intenso en la capital. Temperaturas cálidas en medianías y en el interior. Irán desde los 22ºC a los 27ºC en la capital.

Tenerife: Intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas. En el resto, poco nuboso salvo intervalos de nubes medias y altas con calima en altura por la tarde. No se descarta alguna gota en cumbres. Viento alisio moderado en costas. En cumbres centrales será moderado de componente sur. Temperaturas en aumento. En la capital la máxima rondará los 30ºC.

Gran Canaria: Intervalos de nubes medias y altas. En el norte habrá intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas. Calima en altura, más significativa por la tarde. Alisio moderado a fuerte, que será más intenso en el sureste y noroeste. Temperaturas que superarán los 35ºC en medianías de la mitad sur y en el interior. En la capital irán desde los 22ºC a los 25ºC.

Fuerteventura: Intervalos de nubes medias y altas. Calima en altura, más significativa por la tarde. Alisio moderado acelerándose en el interior y sur de Jandía. Temperaturas cálidas en el interior. Irán desde los 21ºC a los 28ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos de nubes medias y altas. Calima en altura. Alisio moderado acelerándose en el sur. Temperaturas en ascenso. Máxima que rondará los 29ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos de nubes medias y altas con calima en altura. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 20ºC a los 26ºC en Caleta de Sebo.