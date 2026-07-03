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El tiempo en Canarias | Nuevo episodio de altas temperaturas

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Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este sábado 4 de julio

A partir de este fin de semana entraremos en un nuevo episodio de altas temperaturas en las islas que por lo que parece a día de hoy será más largo que el anterior. Este primer fin de semana de julio vendrá de la mano de un ascenso térmico que este sábado llegará y superará los 30 grados en puntos del interior sur de de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura y Lanzarote y el domingo podían superar los 34 especialmente en Gran Canaria y Fuerteventura.

Imagen RTVC

La nubosidad no será importante, se reducirá y se limitará al norte a primeras y últimas horas. Caerá la humedad y se secará el ambiente. Podría notarse ligera calima en altura, poco importante.

El viento soplará del noroeste de flojo a moderado y del suroeste en las cumbres más altas de Tenerife.

El estado de la mar será de marejadilla con áreas de marejada en el norte con olas de menos de 1 metro de altura.

Previsión por islas

El Hierro: Veremos menos nubes que hoy y las que lleguen serán dispersas. Podría darse ligera calima en altura. No habrá viento y las temperaturas irán de los 15 a los 22 grados.

La Palma: El termómetro irá en Santa Cruz entre los 21 y los 26 grados. Esperamos pocas nubes, a lo sumo por el norte y este y sur de forma dispersa, aquí el cielo estará más limpio.

La Gomera: Día de cielos casi despejados, como mucho algunas nubes a primeras y últimas horas por el norte, la humedad caerá y el viento amainará. Las temperaturas subirán.

Tenerife: Nubes bajas por el norte que se irán reduciendo. Ligera calima. Poco viento y temperaturas más altas en medianías del sur que en la capital, máximas de 30 grados.

Gran Canaria: Panza de burro menos compacta en el norte que perderá consistencia. En el resto sol con ligera calima. Las temperaturas variarán entre los 22 y los 25 grados en la capital.

Fuerteventura: Veremos nubes en el norte y oeste por la mañana que se retirarán rápidamente. Poco viento y temperaturas entre los 21 y los 30 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: En Arrecife irán de los 22 a los 30 grados y las nubes se harán visibles por la mañana en el norte y oeste, luego se despejara con ligera calima, sin viento y con buena mar.

La Graciosa: Veremos algunos intervalos nubosos por la mañana que no tardarán en desaparecer. No esperamos viento, mejorará el mar y las temperaturas subirán.

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