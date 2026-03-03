De madrugada incluso aumentará la persistencia en las islas orientales hasta el amanecer

El Tiempo en Canarias | La Borrasca “Regina” se alejará de las islas en 24 horas.

Este miércoles aún quedarán signos de inestabilidad debido a la influencia de la borrasca “Regina”, pero de cara a la tarde su desplazamiento tenderá a alejarse hacia el norte del continente africano. En las próximas horas cabe esperar precipitaciones en el norte de La Palma, Tenerife, Gran Canaria y especialmente Fuerteventura y Lanzarote. De madrugada incluso aumentará la persistencia en las islas orientales hasta el amanecer. Durante las horas centrales volverán a aparecer en la islas capitalinas y ya por la tarde se irán reduciendo. Alguna tormenta se podría dar en la mitad oriental.

El viento soplará con rachas intensas de más de 80-90km/h del noroeste en los extremos oeste y este de las islas, en las zonas de cumbre de Tenerife, incluso los 100km/h y a sotavento por efecto del relieve. Esta madrugada en las orientales esas rachas también serán importantes. Las temperaturas irán en ligero ascenso en medianías. En la costa habrá que estar pendientes del oleaje, podría superar los 6 metros en el norte y oeste de las orientales y Gran Canaria y acercarse a esa cantidad en el norte de Tenerife. Habrá mareas vivas y coincidirá con la pleamar de madrugada.

Previsión por islas

El Hierro: Esperamos nubes por el norte con alguna precipitación más probable por la tarde. El viento soplará con intensidad por la mañana y las temperaturas subirán algún grado.

La Palma: Volverá a llover por el norte durante la segunda mitad del día. Las temperaturas subirán algún grado y se moverán entre los 12 y los 20. El viento amainará por la tarde.

La Gomera: Por la mañana seguirán las rachas intensas luego perderán fuerza. La próxima madrugada a mediodía en zonas del interior y norte de la isla podría llover aunque débilmente.

Tenerife: No esperamos que siga nevando. Lloverá durante las horas centrales en el norte y en el sur se verá el sol. El viento por la mañana soplará con rachas fuertes. Ligera calima..

Gran Canaria: En zonas despejadas del sur se verá algo de calima. Las nubes cubrirán buena parte del norte y oeste de la isla y dejarán allí chubascos. El viento amainará por la tarde.

Fuerteventura: Se esperan fuertes rachas de viento y oleaje por el norte y oeste. Lloverá esta noche y primera hora mañana. Temperaturas oscilarán entre los 14 y los 21 grados.

Lanzarote: Fuertes rachas de viento que podría afectar al aeropuerto, mala mar, con olas en torno a los 6 metros y lluvia durante la tarde y madrugada. Temperaturas en ligero ascenso.