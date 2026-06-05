Cristina Valido, en ‘La Retranca’: “CC nunca apoyará un Gobierno con VOX”

La diputada nacionalista aseguró en el programa que, para respaldar una moción de censura contra Sánchez, el PP tendría que convocar elecciones

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha asegurado que su partido solo apoyará una moción de censura contra Pedro Sánchez si tiene como finalidad convocar inmediatamente elecciones, es decir, que sea una “moción instrumental”. Por eso, ha descartado el respaldo a un Gobierno con VOX: “CC nunca lo apoyará”.

En una entrevista en directo en el programa de debate ‘La Retranca‘, emitido en directo el pasado jueves 4 de junio, Valido analizó las posibilidades que le quedan al presidente del Gobierno tras las sucesivas informaciones sobre investigaciones judiciales por presuntos casos de corrupción. En este sentido, insistió en que los nacionalistas canarios quieren un adelantamiento electoral o que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza para saber si cuenta con el respaldo del Congreso.

El cuarto programa de ‘La Retranca’ abordó el sumario del conocido como “Caso Leire”, que pone nuevamente en el punto de mira al partido socialista por una supuesta trama para luchar contra las “cloacas” que, según Leire Díaz, perseguían a Pedro Sánchez. La información del contenido del sumario coincide, además, con el octavo aniversario de la moción de censura contra Mariano Rajoy y la llegada de Sánchez a la Moncloa, junto a los intentos del PP para hacer lo propio ahora contra el actual presidente del Gobierno. Sobre las posibilidades o no de llevarla a cabo debatieron la portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, Luz Reverón; el presidente de Drago Canarias, Alberto Rodríguez; y los periodistas Juan García Luján y Janire Alfaya.

La alcaldesa de Mogán critica la gestión de la visita de Sánchez con el pontífice

En los casi 90 minutos de programa en directo hubo tiempo también para desgranar el amplio operativo de seguridad y movilidad previsto para la histórica visita del papa a Canarias, a tan solo pocos días de que ocurra.

Tras confirmarse que el presidente del Gobierno acompañará a León XIV al acto con migrantes en el muelle de Arguineguín, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, mostró visiblemente su malestar, recordando que Sánchez no atendió sus peticiones durante la pandemia del Covid, cuando cientos de personas llegadas en cayuco estuvieron hacinadas en el puerto.

En ‘La Retranca’, Onalia Bueno ha reconocido que varios militantes socialistas le han pedido que se contenga si saluda al presidente pero ella lo tiene claro afirmando que espera «decirle que ‘vaya cara tiene’ ”.

Los contertulios opinaron sobre el despliegue policial, los complejos cortes de tráfico y la suspensión de las clases presenciales en Gran Canaria y en Tenerife, así como la financiación pública para la visita de León XIV y el motivo por el que pisará suelo isleño; acercarse a la realidad del fenómeno migratorio, deseo que materializó antes de su muerte el papa Francisco.

El próximo jueves, 11 de junio, ‘La Retranca’ realizará un seguimiento especial de la visita papal, con los mejores momentos de la llegada a Gran Canaria y la última hora desde el lugar donde pasará la noche, el palacio episcopal en pleno corazón de Vegueta.

‘La Retranca’ se emite cada jueves en directo, a las 22:30 horas, en Televisión Canaria, consolidándose como uno de los nuevos espacios de análisis y debate sobre la actualidad política, social y cultural de Canarias. La Retranca puede seguirse en directo también en el canal de Youtube de RTVC, en La Radio Canaria y a través de los perfiles del propio programa; Instagram -@la_retranca_-, X -@LaRetrancaTVC-, y TikTok -@la.retranca-.