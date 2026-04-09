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El tiempo en Canarias | Amaina el viento y mejora el mar

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Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este viernes 10 de abril

Este viernes aunque aún la borrasca va a dejar un día inestable, terminará la jornada con un tiempo mucho más tranquilo, con mucho menos viento y con mejores condiciones en el mar. De momento se seguirán concentrando las nubes bajas por el norte de las islas y especialmente en La Palma, La Gomera, norte de Tenerife, de Gran Canaria y en Fuerteventura y Lanzarote, las nubes podría dejar algún chaparrón en el caso de las orientales y precipitaciones débiles en el resto.

Imagen RTVC

El viento se seguirá notando de madrugada pero durante el día tenderá a amainar y soplará del noroeste.

Esto hará que mejoren también las condiciones en el mar, las olas por el norte rondarán los 3-3.5 metros y en el sur mucho menos salvo en el canal de La Gomera-Tenerife donde se seguirán dando rachas más fuertes.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios.

El tiempo por islas:

El Hierro: Se verán nubes al norte sobre todo con algunas precipitaciones débiles. El viento mañana irá a menos y las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 14 grados en la capital.

La Palma: Las nubes serán más abundantes en la mitad norte con probabilidad de lluvias durante el día. Las temperaturas variarán entre los 14 y los 20 grados en la capital.

La Gomera: Algunas precipitaciones se volverán a registrar este viernes en el norte, interior e incluso en San Sebastián, remitirán enseguida. El viento se seguirá notando.

Tenerife: Hay probabilidad de precipitaciones por el norte. No se descartan nieblas en el entorno del aeropuerto. El viento amainará, algo menos en el canal con La Gomera.

Gran Canaria: El viento perderá fuerza y se limitará al norte. Las nubes cubrirán la mitad norte también con probabilidad de precipitaciones durante las horas centrales.

Fuerteventura: La inestabilidad se hará notar con posibles chubascos a lo largo del día entrando por el oeste y saliendo por el este. Se verán nubes en casi todo los municipios.

Lanzarote: Se podrían dar algún chaparrón por Lanzarote, incluso a primera hora el sábado debido a la salida de la borrasca. El viento amainará y las nubes estarán presentes en el norte.

La Graciosa: Se verán nubes con probabilidad de precipitaciones intermitentes. El viento irá a menos y las condiciones del mar también mejorarán. Las temperaturas no variarán demasiado.

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