El otoño comienza a tener presencia en las islas con un descenso de las temperaturas máximas y lluvias en el norte de las islas más montañosas

La previsión del tiempo para el martes, 18 de noviembre. Grafismo RTVC.

Para este martes se espera una jornada otoñal con un descenso de las temperaturas y lluvias en varios puntos del norte de las islas más montañosas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, la nubosidad será protagonista este marte en gran parte del archipiélago. En la vertiente Norte habrá cielos nubosos con la probabilidad de que caiga algún chubasco a última hora del día.

En Fuerteventura y Lanzarote también habrá algo de nubosidad.

Las temperaturas bajarán ligeramente, particularmente las máximas que descenderán levemente en el interior y Sur de Gran Canaria y Tenerife, así como también en el interior de Fuerteventura. Las mínimas se mantienen sin cambios.

El viento será moderado del noreste y se acelerará en los extremos de las islas más montañosas. Habrán rachas que puedan superar los 50 Km/h en costas del sureste y más de 60 Km/h en El Teide.

En cuanto al estado del mar predominará la fuerte marejada en costas abiertas al norte con olas que podrán alcanzar los 2,5 m de altura. En costas resguardadas del sur habrá marejada con olas en torno al 1,0 m de altura y canales entre islas predominará el mar del fondo del noroeste y olas que podrán superar los 2,5 de altura.

Previsión del tiempo por islas:

-EL HIERRO: Intervalos de nubes y claros durante la mañana. Por la tarde se cubrirá más. El viento soplará del NE e irá intensificándose por la tarde en los extremos. La temperatura máxima será de 19 grados en Valverde.

-LA PALMA: Nubosidad baja en casi toda la isla donde no es descartable que puedan dejar alguna gota muy débil. El viento soplará del NE acelerándose en los extremos por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 23 grados en la capital.

-LA GOMERA: Cielos cubiertos sobre todo en el N e interior de la isla. El ambiente más soleado estará en el S y E. El viento soplará del NE y habrán rachas más intensas en el interior y la vertiente E. Temperatura máxima será de 24 grados en la capital.

-TENERIFE: Los cielos se irán cubriendo por la tarde sobre todo en el S y SW de la isla por nubosidad de evolución que podrían dejar alguna gota débil. El viento soplará del NE y se acelerará. Las temperaturas rondarán los 24 grados de máxima en la capital.

-GRAN CANARIA: Prevalecerá el manto nuboso en la sección N con posibilidad de lloviznas débiles. Habrá nubes de evolución en el S y el viento soplará del NE acelerándose en los extremos. Temperatura máxima de 24 grados en la capital.

-FUERTEVENTURA: Predominarán las nubes y claros y el ambiente más soleado lo encontraremos en el S. El viento soplará del NE y se acelerará en el interior y S de la isla a primeras horas de la tarde. Temperatura máxima de 24 grados en la capital.

-LANZAROTE: Nubes y claros por la mañana y se cubrirá por la tarde. El viento será del NE y se acelerará en el interior al mediodía. Las temperaturas variarán entre los 18 y 23 grados en Arrecife.

-LA GRACIOSA: Predominarán las nubes con viento del NE y las temperaturas oscilarán en torno a los 19 y 23 grados en Caleta de Sebo.