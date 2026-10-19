La dana Adam marcará el tiempo en Canarias esta semana con lluvias y tormentas

La inestabilidad aumentará a partir de la tarde de este lunes, especialmente en La Palma y El Hierro, donde se ha activado un aviso amarillo por la posibilidad de chubascos localmente fuertes

La dana Adam mantendrá este lunes una situación de inestabilidad en la Península y Baleares, pero también afectará a Canarias, especialmente a El Hierro, donde se ha activado el aviso amarillo. En El resto de España, Alicante y Valencia están en aviso rojo por lluvias torrenciales hasta las 10 horas, y avisos naranjas en Barcelona, Gerona, Tarragona, Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca.

Lluvia en El Hierro. EFE

Semana marcada por la dana

Canarias comienza la semana con tiempo inestable debido a la aproximación de una depresión aislada en niveles altos (DANA) que condicionará las condiciones meteorológicas en el archipiélago durante los próximos días. Aunque su incidencia será menor que la de la inestabilidad que afecta a la Península, se espera un aumento de las precipitaciones, especialmente en las islas más occidentales.

La dana se está desplazando por el Atlántico y previsiblemente quedará situada al oeste de La Palma y El Hierro durante la jornada del martes, cuando se espera el episodio de mayor inestabilidad.

El archipiélago ya ha registrado lluvias durante la pasada madrugada, con acumulados superiores a los 20 litros por metro cuadrado en puntos del norte de La Palma, el nordeste de Tenerife y el norte de Gran Canaria.

Para este lunes se prevén precipitaciones generalmente débiles e intermitentes, que afectarán principalmente a las vertientes norte de las islas de mayor relieve. Sin embargo, la situación podría complicarse a medida que avance la jornada, especialmente durante la tarde y la noche.

Aviso amarillo en El Hierro

El Hierro se encuentra bajo aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ante la posibilidad de que se produzcan chubascos localmente fuertes a últimas horas del día. Tampoco se descarta la aparición de tormentas, aunque será durante el martes cuando aumente de forma más significativa la inestabilidad en las islas occidentales.

Temperaturas, viento y mar

En cuanto a las temperaturas, no se esperan grandes variaciones, aunque podrían experimentar un ligero descenso, especialmente en medianías y cumbres. En las zonas costeras, los termómetros continuarán registrando valores agradables, con máximas que superarán los 25 grados en numerosos puntos del archipiélago.

El viento soplará de componente norte, aunque irá perdiendo intensidad durante la tarde y girará hacia el este en las islas más occidentales.

Respecto al estado del mar, las costas del sur presentarán una situación relativamente tranquila, con predominio de la marejadilla. En el resto del litoral, especialmente en las zonas abiertas al norte, se espera mar de fondo con olas que podrían alcanzar aproximadamente el metro y medio de altura.

La dana atravesará el entorno del archipiélago hacia mediados de semana, aunque los modelos meteorológicos sitúan la mayor inestabilidad al oeste de las islas. Por el momento, las previsiones no contemplan precipitaciones especialmente destacables de forma generalizada.