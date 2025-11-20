La borrasca que afectará al oeste de Canarias ha llevado a activar el aviso amarillo en La Palma por tormentas que también se dejarán sentir en las islas más montañosas

La borrasca traerá lluvias este viernes en el oeste del archipiélago. Grafismo RTVC.

La borrasca que ha entrado por el oeste del archipiélago va a dejar importantes tormentas en La Palma que se encuentra en aviso amarillo por lluvias. Este temporal también afectará a Tenerife, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria.

A lo largo de la jornada podrá llover con intensidad en esas islas. Este viernes tendremos nubes altas a primera hora de la mañana y nubes bajas que nos acompañarán durante todo el día.

Es la responsable de enviar nubosidad de tipo alto e influirá en las precipitaciones que, junto a las nubes de largo recorrido marítimo dejará más acumulado de lluvia.

Las temperaturas continúan siendo frescas, muy otoñales. Las máximas subirán ligeramente en el interior de la isla de El Hierro y Tenerife. Las mínimas suben más notablemente en las islas más orientales, Fuerteventura y Lanzarote.

El viento soplará del noreste moderado acelerándose en los extremos noroeste y sureste de las islas más montañosas, también en el interior de las más llanas. Habrá rachas que puedan superar los 60 Km/h en cumbres de las islas más montañosas.

En cuanto al estado del mar, predominará la fuerte marejada en costas del Norte y en canales entre islas con olas en torno a los 2 m. de altura y en costas del sur habrá marejada con olas en torno al 1 m.

Previsión del tiempo por islas:

-EL HIERRO: Predominio de cielos nubosos con algo de lluvia ligera e intermitente por la tarde. Viento del NE moderado con rachas que pueden superar los 60 Km/h en medianías del W. Temperaturas otoñales con máxima de 17 grados en Valverde.

-LA PALMA: Nubosidad desde por la mañana en la isla. Ahí hay aviso amarillo por lluvias a partir del mediodía. El viento se acelerará en los extremos y temperaturas en torno a los 22 grados de máxima en la capital.

-LA GOMERA: Cielos mayormente cubiertos sobre todo por la tarde donde podrán dejar algunas gotas en el N y en el interior. El viento será del NE flojo y se acelerará por la tarde en los extremos. Temperatura máxima de 24 grados en la capital.

-TENERIFE: Cielos de nubes bajas con probabilidad de lluvia por la tarde de forma débil e intermitente. Probables heladas en el Teide. El viento se acelerará en los extremos y temperaturas que rondarán entre los 18 y 24 grados en la capital.

-GRAN CANARIA: Prevalecerá las nubes bajas con lluvias débiles. El viento soplará del NE moderado intensificándose en los extremos y las temperaturas rondarán entre los 18 y 23 grados en la capital.

-FUERTEVENTURA: Amanecerá la isla con nubes bajas e irán a menos durante la tarde. El viento será del NE moderado y temperaturas en torno a los 23 grados en la capital.

-LANZAROTE: Nubes por la mañana y se irá despejando por la tarde. El viento será del NE y se acelerará en el interior al mediodía. Las temperaturas variarán entre los 17 y 23 grados en Arrecife.

-LA GRACIOSA: Predominarán los cielos nubosos con viento del NE y las temperaturas oscilarán en torno a los 18 y 22 grados en Caleta de Sebo.