Las lluvias serán protagonistas este miércoles en todas las islas y las temperaturas continuarán descendiendo

Las precipitaciones se extenderán por todo el archipiélago la jornada del miércoles. Las lluvias serán más intensas en las medianías del interior. Estos chubascos serán protagonistas en La Palma, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.

Las temperaturas irán en ligero descenso tanto las máximas como las mínimas. En algunas islas llegarán hasta los 17ºC, en puntos de La Palma y El Hierro. Mientras, las máximas no superarán los 24 grados Tenerife.

El viento soplará flojo del nordeste en las occidentales y de componente norte en las orientales.

El estado de la mar será de marejada en las costas del norte con olas de hasta un metro y medio y de marejadilla en las del sur.

Previsión del tiempo por islas:

-El Hierro: Veremos nubes tanto de tipo alto de paso como bajo, alguna gota podrían escurrir, poco probable. EL viento irá a menos y las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 18 grados.

-La Palma: Esperamos nubosidad, las más importantes de tipo bajo por el norte y por el sur, los chubascos serán más visibles por la tarde y hacia el sur. Las temperaturas serán parecidas.

-La Gomera: Nubes bajas que se posarán sobre La Gomera en el norte e interior de la isla, también se verán de tipo alto sin más, el viento soplará flojo del norte. Temperaturas similares.

-Tenerife: Amanecerá cubierto por el norte y despejado por el sur, pero se irá cubriendo y es posible que llueva de forma intermitente en las medianías, en ambas vertientes. Refrescará.

-Gran Canaria: Manto nuboso por el norte que podría abrirse durante las horas centrales para volver a cubrirse luego. Probables chubascos intermitentes en el norte y en las medianías.

-Fuerteventura: Viento del norte flojo, arrastrará nubes hasta el norte con capacidad para dejar alguna llovizna a primera hora, el sur estará más despejado. Temperaturas parecidas.

-Lanzarote: Nubes bajas por buena parte del norte y oeste de la isla, no se descarta algo de lluvia allí. El viento será flojo y las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 23 grados.

-La Graciosa: Esperamos nubes casi todo el día a, alguna gota poco importante podrían dejar a primera hora, no habrá viento y hará más fresco.