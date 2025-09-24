El tiempo en Canarias | Nubes, fresco y poco viento

Este jueves volveremos a ver nubes a primera y última hora por el norte de las islas sin descartar que dejen alguna precipitación esporádica

El sur aunque amanecerá más despejado se irá cubriendo y también allí por la tarde podría llover débilmente. En la cumbre habrá nubes altas dispersas.

Las temperaturas se mantendrán casi sin cambios y el viento soplará de componente norte flojo por lo general.

El estado de la mar será de marejada en las costas del norte con olas que no llegarán al 1.5m. y marejadilla en las del sur.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: día gris sobre todo a primera y última hora, la ausencia de viento generará nubes de evolución hacia el sur. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 20 grados en Valverde.

La Palma: abundante nubosidad en las dos vertientes y de tipo alto en las zonas más altas, se podrían repetir las precipitaciones por el este. Las temperaturas irán de los 18 a los 23 grados.

La Gomera: esperamos nubes desde primera hora que empezarán a disiparse por la tarde, alguna gota podrían dejar. Habrá nubes de evolución en el sur. Temperaturas algo más bajas.

Tenerife: abundante nubosidad en torno a los 1500 m. tanto en el norte como en el sur, estás últimas de evolución, podrían dejar alguna gota por la tarde y las del norte por la mañana.

Gran Canaria: amanecerá con más nubes el norte que en el sur, aunque allí se irá cubriendo después de mediodía. Podría dejar alguna gota en las medianías. Temperaturas parecidas.

Fuerteventura: predominarán los intervalos nubosos, después del mediodía irán a más, el viento soplará flojo de componente norte y las temperaturas irán de los 20 y los 25 grados.

Lanzarote: las nubes irán llegando a media mañana e irán ganando consistencia, podrían dejar alguna gota esporádica en Haría o Teguise. No habrá viento y temperaturas similares.

La Graciosa: esperamos nubes desde primera hora que irán a más a lo largo del día, no se descarta que dejen alguna gota, no habrá viento y las temperaturas rondarán los 25 grados.