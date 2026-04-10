Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este sábado 11 de abril

Este sábado tendremos un día más tranquilo. La borrasca se alejará y se debilitará. Tendremos cielos nubosos en el norte de las islas más montañosas y en las más orientales donde es probable precipitaciones débiles durante la madrugada y la mañana. En el resto de zonas predominará los cielos poco nubosos con intervalos ocasionales.

Imagen RTVC

Las temperaturas subirán ligeramente. El viento soplará de componente norte entre moderado y fuerte con probables rachas muy fuertes, +70 Km/h en cumbres, vertientes este y oeste sin descartar en el interior de Fuerteventura y Lanzarote.

Y en el mar, habrá mar combinada del noroeste con olas que pueden alcanzar los 3 metros en costas abiertas al norte y litoral oeste de El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote. En el resto de costas predominará las áreas de marejada.

El tiempo por islas:

El Hierro: Cielos nubosos por el norte e interior. En el resto poco nuboso o despejado. Viento de componente norte moderado con probables rachas muy fuertes. Temperaturas frescas.

La Palma: Poco nuboso por la mañana salvo por el note y vertiente oeste donde estará nublado. En el resto, intervalos nubosos, más compacto por la tarde. Viento de componente norte moderado. Temperaturas que irán desde los 14ºC a los 21ºC en la capital.

La Gomera: Nuboso en el interior y norte. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento entre moderado y fuerte de componente norte con probables rachas fuertes en el este y oeste.

Tenerife: Cielos nubosos por el norte con probables precipitaciones. En el resto, intervalos nubosos. Viento de componente norte moderado con rachas muy fuertes, +70 Km/h en la dorsal, zonas altas y vertiente este. Temperatura máxima que rondará los 21ºC en la capital.

Gran Canaria: Nuboso por el norte donde no se descarta alguna gota débil y ocasional durante la mañana. En el resto poco nuboso o despejado. Viento de componente norte entre moderado y fuerte acelerándose en las vertientes este y oeste. Temperaturas agradables.

Fuerteventura: Cielos muy nubosos sobre todo en el interior. Se verán claros por la tarde especialmente por el sureste. Viento de componente norte moderado. Probables rachas fuertes en el sur e interior. Temperaturas máximas entre los 18ºC a los 22ºC en la capital.

Lanzarote: Cielos nubosos con probables precipitaciones de madrugada sobre todo por el sur y oeste. Viento de componente norte entre moderado y fuerte con rachas fuertes en el interior. Temperaturas que irán desde los 14ºC a los 21ºC en Arrecife.

La Graciosa: Cielos muy nubosos. Viento de componente norte moderado con probables rachas fuertes. Temperaturas que irán desde los 16ºC a los 21ºC en Caleta de Sebo.