Antonio Resines, Pilar Castro y Juan Ferrer visitan este sábado ‘Tiempo de Alisios’

El magacín de La Radio Canaria charlará con la pareja de actores y con el ‘coach’ canario en sus entregas de este sábado y domingo a partir de las 08:00 horas

El programa de La Radio Canaria ‘Tiempo de Alisios‘ vuelve a las ondas de la mano de Mónica Bolaños este sábado y domingo, 20 y 21 de junio, a partir de las 08:00 horas. En el espacio habitual ‘Bueno de Boca’ continuará la información sobre los premios ‘Anillos de Oro’ con la charla que Bolaños mantendrá con Joan Álvarez, presidente de estos recién creados premios.

‘Tiempo de Alisios’ de La Radio Canaria, contará con dos entrevistas a sendos actores sobresalientes del Cine, el Teatro y la Televisión de nuestro país; Antonio Resines y Pilar Castro. El primero recibe el Premio de Honor en la primera edición de los premios ‘Anillos de Oro’, galardones que se entregan este fin de semana en Tenerife y que premian la excelencia de las series españolas. Pilar Castro, por su parte, estará en el estudio de ‘Tiempo de Alisios‘ para hablar de la obra teatral ‘Las amistades peligrosas’ que llega justo este fin de semana a las tablas del Teatro Cuyás, en Las Palmas de Gran Canaria.

El actor Antonio Resines, (dcha), y Juan Ferrer, gestor de talentos, serán dos de los entrevistados este sábado en ‘Tiempo de Alisios’ de La Radio Canaria

Talento colectivo y legado

El otro protagonista de esta edición será el canario Juan Ferrer, ‘coach’, ‘speaker’ y reconocido experto en gestión del cambio, con quien Bolaños desgranará, entre café y café, las claves esenciales para activar el talento colectivo. El espacio reservado a la Ciencia se trasladará este fin de semana hasta las profundidades de las aguas canarias. Lo hará desde el recuerdo, rescatando el legado del fotógrafo y documentalista de la naturaleza, Sergio Hanquet.

«Con la llegada oficial del verano, el equipo abordará de manera monográfica aquellos asuntos y preocupaciones que más afectan a la población durante la época estival, y lo haremos con expertos que aportarán claves para tener un verano sin sobresalto», avanza Mónica Bolaños.

Mónica Bolaños, dirige y presenta ‘Tiempo de Alisios’ en La Radio Canaria.

Música y humor

Música y humor completarán los contenidos de esta entrega de ‘Tiempo de Alisios’. El sábado, Héctor Martín, conductor del espacio ‘Canción a quemarropa’, invitará a los oyentes a subir a su particular máquina del tiempo para viajar hasta el año 1979 y analizar el fenómeno de la mítica banda ‘KISS’. Y el domingo, el relevo musical lo tomará el catedrático Rubén Mayor, quien continuará explorando nuevos sonidos y melodías en la sección ‘Magma Mía’, en esta ocasión acompañado por la profesora de matemáticas Toñi Gil que invitará a la audiencia del programa a buscar, y encontrar, el lenguaje matemático en la música propuesta.

Como cada semana, los más pequeños participarán en la tertulia infantil, aportando su particular visión del mundo que los rodea. Al cierre, ya en domingo, llegará el equipo de humoristas encargado de «echar el candado» con las mejores sonrisas.