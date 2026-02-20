‘Tiempo de Alisios’ reúne Carnaval, cultura y ciencia este fin de semana en La Radio Canaria

El magazine, que se emite entre las 08:00 horas y las 11:00 horas, entrevista a la Drag ganadora del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El sábado 21 de febrero y el domingo 22 de febrero, en horario de 8:00 a 11:0.0 horas, ‘Tiempo de Alisios’ reunirá en La Radio Canaria a un amplio y variado cartel de invitados que abarca desde actores en primera línea de la crítica actual hasta investigadores científicos, pasando por la Drag ganadora del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. El programa, conducido por Mónica Bermejo, ofrecerá dos jornadas marcadas por la actualidad cultural, la tradición y el espíritu festivo.

El actor Luis Bermejo visita este fin de semana el magacine ‘Tiempos Alisios’ en La Radio Canaria’

La conductora charlará con el actor Luis Bermejo sobre su capacidad para transitar con la misma naturalidad por el humor más afilado, el drama más íntimo y la reflexión más incómoda. El actor llega al Auditorio de Tenerife a finales de marzo próximo con ‘Hoy tengo algo que hacer’. “Hablaremos con él de ésta y de otras de sus interpretaciones que le han valido críticas positivas muy considerables”, argumenta Mónica Bolaños, en referencia a ‘Los Yugoslavos’ y su papel en la serie televisiva ‘Anatomía de un instante’.

Bueno de Boca

La sección ‘Bueno de Boca’ tendrá dos protagonistas. Fernando Botella, socio fundador y CEO de ‘Think&Action’, conversará sobre su último libro ‘Crearte. Despierta tu poder creativo’. También participará Pedro Ripper, jefe de producción y promoción de negocio de ‘Buendía Estudios Canarias’, que actualmente lleva a cabo el rodaje de su primera serie filmada íntegramente en Canarias.

La tertulia ‘La Sorimba’, con corresponsales canarios, abordará asuntos internacionales que harán escala en Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela. Además, el sábado 21 de febrero el estudio recibirá una visita rejuvenecedora. “Un grupo de niños y niñas estará presente el sábado 21 en los estudios de La Radio Canaria para ser partícipe de la sección ‘Cartas de Amor’ en la que cada dos semanas analizamos el contenido de cartas de amor en todas sus dimensiones”, avanza Mónica Bolaños.

El domingo 22 de febrero visitarán ‘Tiempo de Alisios’ dos académicos universitarios: Álvaro Domínguez Armas, investigador especializado en Teoría de la Argumentación y profesor invitado de la Universidad Nova de Lisboa, y en la ‘Sección de Ciencia’ el divulgador científico y doctor en Ciencias Biomédicas David Quinto.

Tradiciones y Drag

Como plato fuerte del Carnaval, el magazine de fin de semana propone tradiciones de las carnestolendas como Los Buches de Arrecife, en Lanzarote, y la regata de Achipencos, en Fuerteventura. Y como estrella de esta edición, el programa contará con la flamante ganadora de la Gala Drag en los Carnavales de Las Palmas de Gran Canaria 2026.

Al cierre, tres guiños especiales completarán cada jornada: el toque clásico del profesor Rubén Mayor, presentador de ‘Noveno Auditorio’, con una nueva edición de ‘Magma Mía’; la participación de Noelia Gil, periodista de ‘La Pibada’, que jugará con humoristas al ‘Adivina en qué trabaja’; y una conversación con el artista Bejo sobre su espectáculo ‘El Interiorista’.