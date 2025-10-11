Este domingo predominarán los cielos nubosos en el norte de las islas con lluvias que podrán caer en medianías

Este domingo habrá cielos nubosos que dejarán caer precipitaciones en las medianías de las islas occidentales. Las temperaturas van a permanecer estables, con máximas que rondarán entre los 23 y los 27 grados.

El viento será del Nordeste flojo a moderado, algo más intenso en la mitad oriental del archipiélago, siendo variable flojo en cumbres. También habrá brisas en las vertientes Suroeste de las islas más altas Y en el mar, predominará la marejadilla en gran parte de las costas, y oleaje de fondo del Norte en torno al metro de altura.

Previsión por islas:

-EL HIERRO: Abundante nubosidad de diferente tipo. El tiempo más soleado en zonas costeras donde se registrarán las temperaturas más agradables. Viento alisio a menos.

-LA PALMA: Muchas nubes, en su mayoría de evolución en zonas de medianías. Podrán dejar escapar alguna gota. Las temperaturas apenas cambiarán, máximas >24ºC costas.

-LA GOMERA: Predominarán los cielos nubosos tanto por el Norte como por el Sur, el tiempo más soleado en la costa de Valle Gran Rey o de San Sebastián. Temperaturas suaves.

-TENERIFE: Cielos nubosos por el Norte y Nordeste, aumentado a nubosos en el resto por nubosidad de evolución. El tiempo más soleado en la costa Este y la capital. Temperaturas sin cambios, y viento del Nordeste flojo a moderado en la costa.

-GRAN CANARIA: Panza de burro por el Norte, más compacta a primeras y últimas horas En el resto el sol se alternarán con algunas nubes dispersas. Temperaturas sin cambios, máximas 23 – 28ºC. Y viento del Nordeste flojo a moderado, variable flojo en cumbres.

-FUERTEVENTURA: Algunas nubes bajas matinales que darán paso al sol, con intervalos de evolución en interiores. Temperaturas sin grandes cambios, y viento alisio a menos.

-LANZAROTE: Nubes bajas a primeras y últimas horas por el Norte, con más sol en el resto. Las temperaturas apenas cambiarán, y el viento soplará del Nordeste, amainando.

-LA GRACIOSA: Intervalos nubosos, más abundantes a primeras y últimas horas. Temperaturas sin cambios, valores agradables, y viento alisio 10 – 25km/h.