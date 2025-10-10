Este sábado predominarán los cielos nubosos por el norte de las islas y las temperaturas descenderán ligeramente en cumbres

Este sábado predominarán los cielos nubosos por el norte de las islas, nubes que incluso podrán dejar escapar unas gotas en medianías, especialmente a primeras y últimas horas. En el resto se alternarán las nubes y los claros, con algunos intervalos de nubes altas en la mitad occidental por la tarde.

Las temperaturas descenderán ligeramente en cumbres, con máximas 23 – 28ºC en costas.

Viento del nordeste moderado, con algún intervalo de fuerte ocasional, amainando a últimas horas. Soplará del Norte a nordeste flojo en cumbres, siendo del noroeste flojo en El Teide.

En el mar, marejadilla en las costas del sur, marejada en el resto y olas que no llegarán 1,5m de altura.

El tiempo por islas

El Hierro: Predominarán los intervalos nubosos, más compactos en las medianías del Nordeste. Temperaturas en ligero descenso en la cumbre, y viento alisio moderado.

La Palma: Nubosidad bajas más compacta por el Norte y Este. Alternancia de nubes y claros en el resto. Temperaturas algo más bajas, y viento del Nordeste amainando.

La Gomera: Intervalos nubosos, más compactos por el Norte y la cumbre, sin descartar alguna gota. Temperaturas agradables, y viento del Nordeste a menos.

Tenerife: Abundante nubosidad baja por el Norte y Nordeste, especialmente a primeras y últimas horas. En el resto se alternarán las nubes con amplios claros. Temperaturas diurnas en descenso, 23 – 28ºC costas. Viento del Nordeste moderado.

Gran Canaria: Panza de burro a primeras y últimas horas con amplios claros en horas centrales. Mucho sol en el resto, con temperaturas agradables. Y viento del Nordeste moderado, con intervalos fuertes ocasionales en costas Sureste y Oeste.

Fuerteventura: Intervalos nubosos más compactos al amanecer, tendiendo a cielos poco nubosos. Temperaturas agradables, y viento del Nordeste moderado, amainando.

Lanzarote: Predominarán los cielos nubosos por el Norte, y los intervalos en el resto. Las temperaturas apenas cambiarán, y soplará el alisio moderado, a menos.

La Graciosa: Cielos nubosos gran parte de la jornada. Temperaturas suaves, máxima de 23 – 24ºC en Caleta de Sebo, y viento del Nordeste 20 – 35km/h, disminuyendo