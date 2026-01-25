Las temperaturas apenas cambiarán, hará frío en horas nocturnas y al amanecer, máximas suaves entre 18 – 22ºC en zonas costeras

La semana comenzará sin grandes novedades meteorológicas. Este lunes predominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos de nubes bajas matinales en zonas costeras y de evolución en vertientes Este-Sureste por la tarde. Las temperaturas apenas cambiarán, hará frío en horas nocturnas y al amanecer, máximas suaves entre 18 – 22ºC en zonas costeras.

Imagen RTVC.

Viento variable flojo, tendiendo a componente Oeste por la tarde. Será del Noroeste moderado en cumbres de La Palma y Tenerife. Y en el mar, marejadilla generalizada, con oleaje de fondo del Noroeste en costas abiertas al Norte y Oeste de 2 a 3 metros de altura.

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Intervalos nubosos dispersos y numerosas horas de sol. Temperaturas frías al amanecer, agradables en horas centrales del día en la costa. Poco viento.

LA PALMA: Cielos despejados en la cumbre y por el Oeste, y algunos intervalos de nubes bajas dispersas en el resto. Temperaturas sin cambios, y viento del Oeste flojo.

LA GOMERA: Numerosas horas de sol con algunos intervalos de evolución en zonas de interior y la capital, sin consecuencias. Temperaturas nocturnas invernales.

TENERIFE: El ambiente más nuboso en puntos del Sur por la mañana, y el Sureste en horas centrales del día. En el resto, numerosas horas de sol. Frío a primeras y últimas horas con máximas suaves en costas. Y poco viento, del Noroeste en cumbres.

GRAN CANARIA: En general, cielos poco nubosos o despejados salvo nubosidad de evolución por el Este. Temperaturas mínimas frescas, máximas 18 – 22ºC en costas. Y el viento será variable flojo, girando al Oeste en cumbres por la tarde.

FUERTEVENTURA: Cielos poco nubosos o despejados salvo intervalos de evolución hacia el Sureste y la capital. Temperaturas mínimas frescas, y poco viento.

LANZAROTE: Alternancia de nubes y claros, más compactas hacia el Este y en la capital. Temperaturas frescas al amanecer, agradables durante el día. Y viento flojo.

LA GRACIOSA: Predominio de los intervalos nubosos. Temperatura máxima de 20ºC en Caleta de Sebo, con viento del Norte-Noroeste 5 – 15km/h.