ES NOTICIA

Directo
InicioEl Tiempo

El tiempo en Canarias | Tiempo estable con temperaturas frías al amanecer

El Tiempo RTVC
El Tiempo RTVC

Las temperaturas apenas cambiarán, hará frío en horas nocturnas y al amanecer, máximas suaves entre 18 – 22ºC en zonas costeras

La semana comenzará sin grandes novedades meteorológicas. Este lunes predominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos de nubes bajas matinales en zonas costeras y de evolución en vertientes Este-Sureste por la tarde. Las temperaturas apenas cambiarán, hará frío en horas nocturnas y al amanecer, máximas suaves entre 18 – 22ºC en zonas costeras.

Imagen RTVC.

Viento variable flojo, tendiendo a componente Oeste por la tarde. Será del Noroeste moderado en cumbres de La Palma y Tenerife. Y en el mar, marejadilla generalizada, con oleaje de fondo del Noroeste en costas abiertas al Norte y Oeste de 2 a 3 metros de altura.

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Intervalos nubosos dispersos y numerosas horas de sol. Temperaturas frías al amanecer, agradables en horas centrales del día en la costa. Poco viento.

LA PALMA: Cielos despejados en la cumbre y por el Oeste, y algunos intervalos de nubes bajas dispersas en el resto. Temperaturas sin cambios, y viento del Oeste flojo.

LA GOMERA: Numerosas horas de sol con algunos intervalos de evolución en zonas de interior y la capital, sin consecuencias. Temperaturas nocturnas invernales.

TENERIFE: El ambiente más nuboso en puntos del Sur por la mañana, y el Sureste en horas centrales del día. En el resto, numerosas horas de sol. Frío a primeras y últimas horas con máximas suaves en costas. Y poco viento, del Noroeste en cumbres.

GRAN CANARIA: En general, cielos poco nubosos o despejados salvo nubosidad de evolución por el Este. Temperaturas mínimas frescas, máximas 18 – 22ºC en costas. Y el viento será variable flojo, girando al Oeste en cumbres por la tarde.

FUERTEVENTURA: Cielos poco nubosos o despejados salvo intervalos de evolución hacia el Sureste y la capital. Temperaturas mínimas frescas, y poco viento.

LANZAROTE: Alternancia de nubes y claros, más compactas hacia el Este y en la capital. Temperaturas frescas al amanecer, agradables durante el día. Y viento flojo.

LA GRACIOSA: Predominio de los intervalos nubosos. Temperatura máxima de 20ºC en Caleta de Sebo, con viento del Norte-Noroeste 5 – 15km/h.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

En directo | Gala de Elección del Trono Infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Éxito de la Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas con más de 2.000 participantes

El Tenerife CajaCanarias, a las puertas del Campeonato de España de Clubes Short Track

Arranca el concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

4-2 | El CD Tenerife se mantiene aún más líder tras ganar al Real Madrid Castilla

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026