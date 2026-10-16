‘Todo Goles Radio’ ofrece una amplia cobertura deportiva durante el fin de semana

El programa de La Radio Canaria ofrecerá, desde el sábado y hasta el lunes, una amplia cobertura de los equipos canarios en la Liga F, la Liga Endesa, la Primera FEB y las distintas categorías del fútbol nacional

‘Todo Goles Radio’ despliega desde este sábado 17 de octubre y hasta el lunes 19 un amplio dispositivo para seguir las principales citas del deporte canario, con especial atención a los equipos del Archipiélago en la Liga F, la Liga Endesa, la Primera FEB y las distintas categorías del fútbol nacional. El Costa Adeje Tenerife, la UD Las Palmas, el CD Tenerife, La Laguna Tenerife y el CajaSiete Gran Canaria serán algunos de los protagonistas de esta cobertura, que podrá seguirse en La Radio Canaria y la plataforma de contenidos digitales Canarias Play.

La programación arrancará el sábado 17 de octubre, a las 10:30 horas, con la emisión en exclusiva en Canarias Play de la previa del encuentro de la séptima jornada de la Liga F entre el FC Badalona Women y el Costa Adeje Tenerife, cuyo inicio está fijado a las 11:00 horas en el Municipal de Palamós.

El deporte continuará el sábado por la tarde en La Radio Canaria con una nueva edición de ‘Todo Goles Radio’, que abrirá sus emisiones a las 16:00 horas.

El espacio ofrecerá a las 18:00 horas la retransmisión desde el Gran Canaria Arena del partido de la cuarta jornada de Primera FEB entre el CajaSiete Gran Canaria y el Bueno Arenas Albacete Basket, narrado por Moisés Rodríguez y comentado por Juan Antonio Henríquez.

A continuación, a partir de las 19:30 horas, el equipo de deportes conectará con el Estadio de Gran Canaria para ofrecer la previa y la narración del choque de la décima jornada de Segunda División entre la UD Las Palmas y el CD Castellón (20:00 horas), con la narración de Juan Luis Monzón y los comentarios de Mingo Oramas.

Este domingo: Segunda Federación y Liga Endesa

La jornada del domingo 18 de octubre comenzará a las 11:00 horas en La Radio Canaria con la atención volcada en los encuentros de la séptima jornada de Segunda Federación. ‘Todo Goles Radio’ realizará el seguimiento del Las Palmas Atlético – Puente Genil, el UD Tamaraceite – Betis Deportivo Balompié y el CD Tenerife B – Mijas Las Lagunas dentro del grupo IV, además de prestar atención a la visita del CD Atlético Paso al terreno del Conquense en el grupo V. Asimismo, la mañana dominical ofrecerá información al detalle y los protagonistas de la séptima jornada del grupo canario de la Tercera Federación.

El baloncesto de máxima categoría tomará el relevo en el dial radiofónico el domingo por la tarde. Desde las 16:00 horas, ‘Todo Goles Radio’ conectará con el Pabellón Insular Santiago Martín para retransmitir a las 17:00 horas el enfrentamiento entre La Laguna Tenerife y Kosner Baskonia, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Endesa, bajo la narración de José Antonio Felipe y los comentarios de Fernando Llombet.

El CD Tenerife viaja el lunes al Balaídos

‘Todo Goles Radio’ proseguirá su cobertura la jornada del lunes 19 de octubre con el seguimiento del CD Tenerife, que se desplazará al estadio de Balaídos para enfrentarse al Celta Fortuna, filial del RC Celta, en el encuentro correspondiente a la décima jornada de Segunda División.

Desde las 19:00 horas, Joaquín González estará al frente de la previa del encuentro, que arrancará a las 19:30 horas, acompañado por los comentarios de José Barroso y Pedro del Castillo.

La Radio Canaria, con el deporte de las ocho islas

Con este despliegue, La Radio Canaria refuerza su compromiso con el seguimiento del deporte del Archipiélago, combinando las grandes retransmisiones de fútbol y baloncesto con la actualidad de las categorías nacionales, las competiciones femeninas y el deporte de base.

Todo Goles Radio volverá a ser el punto de encuentro de los aficionados canarios, con información, narraciones, análisis y conexiones en directo desde los escenarios deportivos, tanto a través de la emisión convencional de La Radio Canaria como de la plataforma digital Canarias Play.