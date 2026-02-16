El ministro de Memoria Democrática dice que esta nueva partida permitirá seguir con los trabajos para que cualquier persona que pueda ser sacada de una fosa o un pozo o cuneta tras perder la vida de manera violenta pueda ser devuelta a sus familiares

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una imagen de archivo. EP

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este lunes que convocará al Consejo Territorial de Memoria Democrática para aprobar otra partida de tres millones de euros con la que espera completar las 10.000 exhumaciones pendientes de la Guerra y la dictadura.

Torres ha dicho que espera contar con el respaldo de las comunidades autónomas para aprobar estos tres millones de euros. Y que «nadie vote en contra» aunque se produzcan abstenciones para poder recuperar «los cuerpos que quedan del lado vencido (de la Guerra Civil) por defender la democracia y la república».

Torres ha dicho que esta nueva partida permitirá seguir con estos trabajos que se llevan a cabo en las comunidades autónomas con los cabildos y los ayuntamientos. Trabajos para que cualquier persona que pueda ser sacada de una fosa o un pozo o cuneta tras perder la vida de manera violenta pueda ser devuelta a sus familiares.

Primer lugar de Memoria en Canarias, la antigua colonia penitenciaria de Tefía

El ministro además ha anunciado que el próximo día 27 de febrero se va a designar como primer lugar de Memoria en Canarias a la antigua colonia penitenciaria de Tefía. Fue centro de reclusión y trabajos forzados por ser homosexuales durante la dictadura franquista.

Será un homenaje a todo el colectivo LGTBI+. Por lo que será un día «muy importante en defensa de la libertad y de la orientación sexual». Torres ha recalcado que los jóvenes deben saber que a los homosexuales se les sometía a trabajos forzados durante la dictadura de Franco. El acto de Fuerteventura contará con la presencia de todas las administraciones canarias, el Gobierno de España y los colectivos LGTBI+.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha hecho estas declaraciones con motivo de su visita a la exposición ‘El viaje de Celia‘ en la Fundación Juan Negrín de Las Palmas de Gran Canaria,. Allí se aborda el auge de la literatura infantil durante la República y su transformación tras la llegada de la dictadura franquista.