El Gobierno de España financiará la recuperación del histórico inmueble del siglo XVI tras su reciente adquisición municipal

El ministro Ángel Víctor Torres anunció en Valsequillo la colaboración estatal para restaurar el cuartel de El Colmenar. El Ayuntamiento compró el edificio en diciembre de 2025 tras recibir una subvención del Ministerio de Cultura. Esta iniciativa busca convertir el Bien de Interés Cultural en un referente patrimonial abierto a toda la ciudadanía canaria.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El ministro recorrió las instalaciones junto al alcalde Juan Carlos Hernández para valorar el estado del edificio. Esta edificación data del año 1530 y posee un valor histórico incalculable para la arquitectura de las islas. El inmueble destaca por su planta en forma de U, sus corredores de madera y un patio central pavimentado.

Además, el antiguo cuartel mantiene una conexión directa con la familia del escritor Benito Pérez Galdós. El abuelo del novelista estuvo destinado en este enclave durante su etapa en las milicias canarias. Por otra parte, el padre de Galdós nació en una vivienda situada justo al lado de este histórico recinto.

Torres subrayó que el Gobierno estudiará nuevas vías de financiación mediante fondos europeos para ejecutar la obra. El Ministerio de Hacienda y el de Cultura coordinarán esfuerzos con el consistorio para agilizar los trámites. Los trabajos permitirán frenar el deterioro de la casona y garantizar su conservación para las futuras generaciones.

Rescate administrativo y gestión eficiente

El actual grupo de gobierno municipal logró completar la compra de la propiedad en un tiempo récord. El alcalde explicó que encontraron una subvención de 2022 que estaba a punto de caducar en diciembre. Gracias al esfuerzo de los trabajadores públicos y la familia propietaria, el cuartel ya es de dominio público.

Por consiguiente, el Ayuntamiento evitó la devolución íntegra de los 700.000 euros destinados originalmente a esta operación. La colaboración entre administraciones resultó fundamental para no perder estos recursos económicos tan necesarios. Esta gestión asegura que el patrimonio de Valsequillo permanezca bajo la protección de las instituciones locales.

La cronista oficial María Teresa Cabrera recordó que el recinto funcionó como un centro logístico militar. El Gobierno de Canarias declaró el espacio como Bien de Interés Cultural en el año 2003. Ahora, el objetivo principal es transformar estas paredes en un motor de dinamización social y económica.

Futuro centro cultural y turismo sostenible

El proyecto de rehabilitación contempla la creación de salas polivalentes y un museo sobre la historia local. El municipio desea integrar el edificio en un modelo de turismo respetuoso con el medio ambiente. El entorno del barranco de San Miguel ofrece grandes oportunidades para los amantes de la naturaleza.

Asimismo, el nuevo centro dedicará espacios específicos a la cultura del caballo y la importancia del agua. Estas temáticas definen la idiosincrasia de Valsequillo y su evolución a lo largo de los siglos. El edificio servirá de punto de encuentro para senderistas, ciclistas y deportistas de montaña.

En conclusión, la finca de casi 7.000 metros cuadrados albergará actividades educativas y exposiciones permanentes. La recuperación de El Colmenar potenciará el valor etnográfico de la zona alta de Gran Canaria.