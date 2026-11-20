Cada tercer domingo de noviembre se recuerda a las víctimas de accidentes de tráfico y se pone el foco en la importancia de la prevención y la seguridad vial

En lo que llevamos de año 948 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico en España. Una realidad que también preocupa en Canarias.

En las islas 40 personas han fallecido en las carreteras en lo que va de 2026. La última víctima, este jueves, en el sur de Tenerife. Son nueve víctimas mortales menos que en el mismo periodo de 2025, lo que supone un descenso del 9%.

Imagen de archivo de un accidente de tráfico

Las cifras siguen siendo preocupantes, especialmente ahora que se acercan las celebraciones navideñas y aumentan los desplazamientos. Por eso, la concienciación y la educación vial cobran especial importancia. Centros educativos como el CIFP Las Indias refuerzan sus iniciativas para promover una conducción más segura y responsable.

Además cada tercer domingo de noviembre se recuerda a las víctimas de accidentes de tráfico. Una jornada que también sirve para poner el foco en la prevención. Las distracciones al volante, especialmente por el uso del teléfono móvil y el consumo de drogas siguen estando entre los principales factores de riesgo.