Tráfico en la GC-1 por un choque en cadena en dirección sur

Tres hombres resultan heridos leves y el tráfico en la GC-1 hacia Telde sufre importantes retenciones durante la tarde del viernes

Colapso en la GC-1 por un choque en cadena en dirección sur

Un accidente registrado a primera hora de la tarde de este viernes provocó fuerte tráfico en la GC-1, en sentido sur hacia Telde, tras verse implicados cinco vehículos en una colisión por alcance.

El siniestro obligó a activar un dispositivo de emergencia y complicó la circulación durante varios minutos en uno de los tramos más transitados de la isla.

Lesiones de carácter leve

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario, que asistieron a tres hombres de 48, 52 y 22 años. Los afectados presentaban lesiones de carácter leve, principalmente policontusiones y molestias en la zona torácica, compatibles con el impacto sufrido en el interior de los vehículos.

Dos de los heridos tuvieron que ir a un centro sanitario para su valoración, mientras que el tercero tuvo que ser ir al hospital para seguimiento. La intervención de los equipos de emergencia y la retirada de los coches permitió restablecer progresivamente el tráfico en la vía.