Estas ayudas se vinculan a los Fondos Next Generation

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias concedió definitivamente un total de 323,3 millones de euros de las ayudas vinculadas a los Fondos Next Generation y a la incorporación de energías renovables.

Transición Ecológica concede más de 323 millones en ayudas para energías renovables / Archivo RTVC

Según detalló el Ejecutivo este lunes en un comunicado, se han concedido ya 205,2 millones de euros de las convocatorias de subvenciones, entre ellas, destacan las subvenciones para el fomento de la autosuficiencia energética, el autoconsumo o la descarbonización.

Por otro lado, se han concedido 118,1 millones de euros más, correspondientes a las convocatorias de subvenciones que dependen directamente del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), dependiente del Ministerio, como las de autoconsumo, Moves o térmicas.

Energías renovables de varias categorías

Por otra parte, agrega la nota, dado el éxito de la convocatoria de ayudas para la implantación de fotovoltaica en suelos antropizados, se incrementó la inversión pasando de 19 millones de euros a más de 101, por lo que actualmente se encuentra en proceso de concesión.

Asimismo, se han concedido entre Moves, relativas al coche eléctrico y cargadores, y Autoconsumo, fotovoltaica, un total de 22.700 subvenciones.

En concreto, se ha concedido finalmente el 82,52% del presupuesto de las ayudas de Autoconsumo, con un importe global de 51.271.946 euros, mientras que del Programa Moves III, que corresponde hasta el año 2024, se ha concedido finalmente el 92,08 %, es decir, 61.849.321,35 euros.

En estos momentos, el porcentaje de justificación de las ayudas, que deben llevar a cabo los beneficiarios, en el autoconsumo está en un 30% y el de las ayudas del Moves III se sitúa en un 25%.

Según recordó el Gobierno, para que estas ayudas puedan ser abonadas, los beneficiarios deberán proceder a la justificación de las mismas.