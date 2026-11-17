Después de un fin de semana que ha batido récord en la cifra de llegada de personas a bordo de cayucos a Canarias, se han enlazado 24 horas sin que arriben nuevas embarcaciones precarias

La llegada incesante de cayucos a las costas canarias, con más de 11.000 personas arribadas desde que comenzó noviembre, ha experimentado un parón que ha dado una tregua de 24 horas a los dispositivos de emergencia. La última embarcación precaria asistida por Salvamento Marítimo llevaba 112 personas a bordo y la condujeron hasta el muelle de La Restinga a las 17:00 horas de este lunes, la segunda de la jornada, que se saldó con un total de 358 personas, entre ellas 17 mujeres y cuatro menores. Desde entonces no se tiene constancia de la llegada de más cayucos o pateras a las costas canarias, confirman a EFE fuentes de Salvamento.

Salvamar Navia, movilizada por CCS Tenerife, ha acompañado al puerto de La Restinga a este cayuco, localizado 9 millas al sur de El Hierro, con alrededor de 180 personas a bordo

Fin de semana de cifras récord

Esta pausa se produce tras un fin de semana de cifras récord, con 23 embarcaciones con 3.047 personas a bordo, la mayoría desembarcadas en El Hierro.

Y lo hace en una jornada en la que han sido derivadas a Tenerife por vía marítima 550 personas migrantes que habían llegado en cayucos a El Hierro.

Refuerzo de atención en El Hierro

En el plano institucional, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este martes la puesta en marcha de un hospital de campaña en El Hierro para reforzar la atención sanitaria ante la emergencia migratoria que atraviesa la isla.

Lo hará con cargo a los cinco millones de euros extraordinarios que incluirá el Gobierno de España en un real decreto ley urgente para afrontar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas del repunte migratorio en El Hierro.

Esos cinco millones, según ha explicado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se desglosarán en dos partidas: tres millones irán destinados al Gobierno canario para financiar los gastos extraordinarios del Servicio Canario de la Salud, y los dos restantes irán al Cabildo de El Hierro para gastos sociales y económicos.