Durante las actuaciones policiales se intervinieron cuchillos, hachas y diversos efectos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a tres varones de entre 19 y 20 años de edad como presuntos autores de delitos de incendio, homicidio en grado de tentativa y lesiones, en el marco de una investigación relacionada con los hechos ocurridos en el inmueble conocido como la «Casa del Niño».

Cuchillos, hachas y diversos efectos intervenidos por la policía. Policía Nacional de Las Palmas de Gran Canaria

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 12 de noviembre, cuando la Sala CIMACC 091 alertó a los agentes de Seguridad Ciudadana de un incendio en el inmueble. Los efectivos se desplazaron hasta el lugar junto a los bomberos.

Una vez allí, los agentes recabaron información de los afectados, quienes explicaron que alguien había provocado el incendio intencionadamente mientras dormían, por lo que tuvieron que abandonar el inmueble a través de las ventanas para ponerse a salvo.

Agresión en las inmediaciones del complejo hospitalario Materno Infantil

Momentos después, cuando varios de los afectados se dirigían a dependencias policiales para denunciar lo sucedido, se produjo una agresión en las inmediaciones del complejo hospitalario Materno Infantil, en la que uno de ellos sufrió heridas en la cabeza y en una mano que precisaron asistencia sanitaria. Los servicios sanitarios atendieron a otro de los afectados por inhalación de humo.

Las primeras gestiones policiales permitieron localizar y detener esa misma madrugada al presunto responsable del incendio, haciéndose cargo de la investigación el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Sur.

Las declaraciones de las víctimas y testigos permitieron reunir los indicios necesarios para atribuir al detenido la presunta comisión de los delitos de incendio y homicidio en grado de tentativa. Tras completar las diligencias policiales, los agentes entregaron al detenido a la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional.

Dos nuevas detenciones

La investigación continuó durante los días posteriores con el objetivo de identificar y localizar al resto de los implicados en las agresiones, culminando con la detención de otros dos varones como presuntos autores de un delito de lesiones.

Asimismo, durante las actuaciones policiales en el interior de la «Casa del Niño», los agentes intervinieron cuchillos, hachas y diversos efectos cuya procedencia investigan, ante la sospecha de que pudieran estar relacionados con robos y hurtos.

Durante la intervención, los agentes también localizaron a un menor de edad ajeno a los hechos investigados. Sobre él pesaba una requisitoria judicial que ordenaba su detención e ingreso en un centro de internamiento educativo, por lo que los agentes lo trasladaron al centro por orden judicial.

Una vez completadas las diligencias policiales, los agentes entregaron a los otros dos detenidos a la autoridad judicial.