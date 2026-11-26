La pareja de la víctima fue detenida este miércoles tras dos meses de investigación.

El hombre al que la investigación acusa de matar a su pareja, Gloria Vallejo, pasará este jueves a disposición judicial. La Policía lo detuvo el pasado miércoles en Chiclana (Cádiz), dos meses después de que los investigadores encontraran el cuerpo de la víctima semienterrado en una duna de Sancti Petri, el 18 de octubre, según han confirmado fuentes de la investigación a Europa Press.

Coche Guardia Civil. Archivo RTVC

El caso se investiga como violencia de género y será la titular del Juzgado Mixto número 4 de los de Chiclana, que ha decretado el secreto de las actuaciones, la que determine la situación del detenido una vez preste declaración.

La víctima, de 44 años de edad, natural de Las Palmas de Gran Canarias y vecina de Cádiz, figuraba en el sistema Viogen en un caso activo con su actual pareja y presunto homicida.

El cuerpo de la víctima presentaba signos de muerte violenta

Su cuerpo apareció en octubre semienterrado en la playa de Lavaculos del Poblado de Sancti Petri, con evidentes signos de muerte violenta. Las actuaciones que se han llevado a cabo desde el momento en que se identificó el cadáver por parte de los guardias civiles de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Sección de Homicidios, apuntaban a su actual pareja.

De esta manera, este miércoles 25 de noviembre, la Guardia Civil detenía en Chiclana a la pareja de Gloria Vallejo como presunto autor del crimen, además de registrar su domicilio.