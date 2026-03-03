La Policía Canaria hace un registro de posibles malos tratos en un centro de menores de Puerto de la Cruz gestionado por Quorum Social 77

La Policía Canaria ha registrado este martes un centro de acogida de menores migrantes en Puerto de la Cruz, Tenerife, gestionado por la empresa Quorum Social 77, y ha detenido a tres antiguos trabajadores.

La operación, bajo secreto de sumario, se enmarca en una investigación dirigida por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, que ya había ordenado cierres y detenciones en centros de la misma empresa en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote durante 2025.

La directora general de Protección a la Infancia y a las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha señalado que el registro se produce tras denuncias de usuarios en abril de 2025 y ha confirmado que el centro cuenta actualmente con alrededor de 130 menores migrantes y funciona “correctamente”.

Tres detenidos tras registro en centro de menores en Tenerife. Europa Press

Quorum Social 77 ha tenido incidencias

Además, se requirió a la empresa apartar a dos personas del trabajo directo con menores, mientras que a otros cinco empleados los despidieron.

Rodríguez subrayó que cualquier acción que implique maltrato o vulneración de derechos de los menores se comunicará a la autoridad judicial correspondiente y que, aunque algunos centros gestionados por Quorum Social 77 tuvieron incidencias, otros funcionan correctamente según inspecciones y evaluaciones de la Agencia Europea de Asilo. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.