Los cuerpos sin vida de las adolescentes se localizaron en Parque de la Concordia, situado en pleno centro de Jaén

Imagen EFE.

El Ayuntamiento de Jaén ha decretado tres días de luto oficial y un minuto de silencio, que tendrá lugar el próximo lunes, por la trágica muerte de dos chicas adolescentes, de 15 y 16 años, cuyos cuerpos sin vida han aparecido esta madrugada en un céntrico parque de la capital.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, serán tres días de luto que comenzarán desde la noche de este sábado y hasta el próximo martes, 2 de diciembre, con las banderas del edificio principal a media asta.

El minuto de silencio tendrá lugar a las 12 de este lunes en la puerta del Consistorio y los jiennenses que lo deseen podrán sumarse para testimoniar su pesar por el fallecimiento de ambas menores.

Corporación municipal

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha lamentado el trágico suceso y ha expresado sus condolencias en nombre de la corporación municipal a las familias de las dos adolescentes.

Millán ha pedido que se deje trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad en la investigación de un suceso en el que todo apunta que no ha habido terceras personas implicadas y, “especialmente, para no aumentar el dolor de familiares, amigos y allegados en estos complicados momentos”.

Dos menores

La Policía Nacional ha confirmado este sábado la muerte de las dos menores la pasada madrugada halladas en un parque de Jaén, según fuentes cercanas a la investigación, que apuntan a muerte por suicidio.

Las fuentes de la investigación han señalado que en una primera inspección ocular no se aprecian signos de violencia externa. Del mismo modo, la investigación está abierta las mismas fuentes descartan en este momento la participación de terceras personas.

El hallazgo de los dos cuerpos sin vida de las dos adolescentes tuvo lugar la pasada madrugada en el Parque de la Concordia. En concreto, situado en pleno centro de la capital jiennense.

La autoridad judicial ha decretado secreto de sumario de este caso que ha conmocionado a la capital jiennense.