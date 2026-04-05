El Tribunal Supremo inicia el juicio contra Ábalos por el caso Koldo

El exministro afronta peticiones de hasta 30 años de cárcel por presuntas comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia

El Tribunal Supremo juzga desde este martes a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama en Madrid. Los magistrados analizan el presunto cobro de mordidas en contratos públicos de material sanitario realizados en 2020.

El exministro José Luis Ábalos, a la salida del Tribunal Supremo, en una imagen de archivo. EFE/J.J. Guillén

El tribunal ha programado un total de 13 sesiones de mañana y tarde hasta el próximo 30 de abril. Ábalos y su asesor acudirán a la Sala de lo Penal trasladados diariamente desde la cárcel de Soto del Real. Además, el proceso coincide en el tiempo con el juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 24 años de prisión para el que fuera secretario de Organización del PSOE. Por su parte, el Partido Popular eleva la petición de condena hasta los 30 años para los principales implicados. Víctor de Aldama encara la petición más baja tras confesar los hechos y colaborar activamente con la justicia.

Los tres principales acusados declararán en último lugar ante los siete magistrados que componen el tribunal. El Ministerio Público exige también el pago de multas millonarias e indemnizaciones a diversas empresas públicas. Los cargos incluyen delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, entre otros.

La trama de los contratos

La investigación se centra en el negocio ilícito con mascarillas para entidades dependientes del Ministerio de Transportes. Según el fiscal, los acusados aprovecharon sus cargos públicos para obtener un beneficio económico común. Aldama captó presuntamente a las empresas mientras Ábalos y García facilitaban la contratación desde el Gobierno.

El comisionista Víctor de Aldama obtuvo supuestamente un beneficio personal de 3,7 millones de euros por estas gestiones. El escrito de acusación detalla pagos mensuales de 10.000 euros en efectivo para Koldo García y el propio exministro. Asimismo, el fiscal menciona otras retribuciones como estancias en chalés de lujo y el alquiler de viviendas.

El juicio también examina la contratación irregular de personas vinculadas sentimentalmente al exministro en empresas públicas como Ineco. Estas mujeres percibieron salarios públicos sin desempeñar presuntamente ninguna tarea real entre los años 2019 y 2021. Sin embargo, otras piezas separadas del caso Koldo permanecen aún bajo investigación en la Audiencia Nacional.

Testigos de alto perfil

Más de 80 personas comparecerán durante el proceso judicial para esclarecer los hechos ocurridos durante la crisis sanitaria. Entre los testigos destacan la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Ambos remitirán sus explicaciones por escrito mediante un informe detallado sobre las compras realizadas.

El tribunal escuchará también los testimonios de antiguos presidentes de Renfe, Adif, Correos y diversos altos cargos policiales. Estos testigos aportarán información sobre el funcionamiento de los canales de compra de material sanitario en aquel momento. La lista incluye a familiares y allegados de los acusados para verificar el rastro del dinero.

Las defensas de Ábalos y García mantienen su inocencia y solicitan la libre absolución de sus representados. El exministro niega la existencia de comisiones millonarias y cuestiona duramente la credibilidad de las confesiones de Aldama. Por contra, Koldo justifica el manejo de efectivo como gastos ordinarios relacionados con su actividad en el partido.