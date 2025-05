Triscaidecafobia: miedo irracional al 13

Este martes 13 es para los supersticiosos españoles un día de mala suerte. Sin embargo, en Italia es un día cualquiera y temblarían el viernes 17. Vemos de dónde vienen estas tradiciones de malos augurios.

Los supersticiosos despiertan este martes con la coincidencia más temida: es día 13. Este número, sea o no el segundo día de la semana, está cargado de malos augurios en el pensamiento mágico. Este miedo irracional se denomina triscaidecafobia. Es una de las supersticiones más extendidas en el mundo occidental y no está claro de dónde viene. No es además común a todas las regiones. En el mundo anglosajón el número sí es el 13, pero si coincide con el viernes, mientras que en Italia el día de mala suerte es el viernes 17. Vemos más ejemplos y de dónde podrían venir.

La triscaidecafobia es el miedo irracional al número 13.

El refranero

«En martes 13, ni te cases ni te embarques». Así reza el refrán español que anuncia que se trata de un día en el que mejor no hacer nada importantes. No se sabe si el refrán es consecuencia de la superstición o esta se creó por el refrán, pero lo cierto es que se dan diferentes explicaciones para señalar este día, y no otro cualquiera, como el de mala suerte. El refrán es probablemente una de las estrategias de marketing más efectivas y antiguas de la humanidad, así que, seas o no supersticioso, sabrás que esta fecha está señalada como maldita gracias a la repetición constante de este dicho.

El martes

Por un lado, el martes está asociado en la mitología romana con el dios Marte, el de la guerra. Este dios, que traía desgracias y muerte, no era el más indicado para presidir días importantes. Sin embargo, para los griegos el día en el que evitaban emprender viajes o actividades importantes era el jueves.

Además, se cree que diferentes acontecimientos históricos considerados como negativos sucedieron este día de la semana.

Se supone que la confusión de lenguas de la bíblica Torre de Babel que llevó a su destrucción fue un martes.

También en martes se considera que tuvo lugar la caída del Imperio Romano en Constantinopla. En concreto, el martes 29 de mayo de 1453 se repite que fue cuando fue conquistada por el Imperio Otomano. Este evento marcó el fin del Imperio Bizantino y, para algunos historiadores, el fin de la Edad Media en Europa.

Existen otras teorías (muchas cargadas incluso de errores históricos), que sustentan la tesis de que el martes es un día funesto. Sin embargo la aleatoriedad de las supersticiones lleva incluso a demonizar más días más de la semana: el miércoles y el viernes. La idea es que los nombres de los días de la semana que contienen la letra r son los de mala suerte.

El 13

A la superstición del martes se une la del 13. Y de aquí el titular de esta noticia. Las personas que sienten un miedo irracional por este número son tan numerosas que han creado un vocablo concreto para definirlas: triscaidecafobia.

Llega tan lejos esta fobia, que hay edificios que modifican la numeración y pasan de la planta 12 a la 14. Lo mismo ocurre en algunos aviones o butacas. Para las personas que lo sufren, vivir o sentarse en este número podría suponer un miedo o ansiedad intensa y desproporcionada. Po eso, evitan a toda costa el contacto (e incluso la verbalización) con este vocablo.

Se estima que es una fobia que solo podría ser diagnosticada a menos de un 10 por ciento de la población, pero un 10% de la población general refiere preferir no vincularse con este número.

El origen de esta manía por el número podría también venir de la tradición cristiana. Tiene su origen en la Última Cena de Jesús. Se cree que Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús, era el invitado 13 en la mesa. Además, el Apocalipsis es el capítulo 13 de la Biblia.

Además, según la numerología, el número 12 se considera un símbolo de completitud y perfección, mientras que el 13 se percibe como un desequilibrio o una ruptura de este orden. En el tarot, la cifra se conecta con temas como la muerte, las malas vibraciones y hasta las pérdidas.

Sin embargo, en el lado contrario están los amantes del 13. Hay personas que lo eligen como su favorito en elecciones de juegos de azar, loterías y apuestas.

La unión del martes y el 13

No es de extrañar en vista de estas manías históricas, que la unión del martes y el 13 tenga, sobre todo en la tradición cristiana, una gran carga supersticiosa. Muchas desgracias y días negativos se asocian con el martes 13, tenga esto o no una base en la realidad del calendario.

Lo mismo ocurre con el viernes 13. Se supone que el día que fue crucificado Jesucristo fue un viernes 13. A este episodio se suma uno que tuvo lugar en dicha fecha, en concreto el 13 de octubre de 1307: el inicio de la persecución contra los caballeros templarios, que acabaría con la destrucción de la orden.

Más días de mala suerte

Una muestra de aleatorio de este tipo de ideas irracionales es que cambian según la región. El viernes 13 está extendido en los países hispanohablantes, mientras que el viernes 13 es anglosajón y estadounidense. Pero en Italia, por ejemplo, el día considerado de mala suerte es el viernes 17. Esta creencia tiene raíces en la cultura romana, ya que el número 17 en números romanos se escribe como XVII. Al reorganizar estas letras, se puede formar la palabra vixi, que en latín significa “viví”, implicando que alguien ha muerto.

En Japón y China, el número que se evita es el 4, debido a que su pronunciación original, shi, es igual a la palabra que significa “muerte”. La aversión es tan fuerte en Japón que incluso adoptaron una pronunciación alternativa para ese número: yon, con el fin de evitar la asociación negativa.