El jefe de la Casa Blanca, Donald Trump ha celebrado que la guerra lanzada junto a Israel «ha debilitado a Irán»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avanzado este viernes que Washington dejará agotar los 60 días para negociar con Irán, tras la firma del acuerdo preliminar para el cese de las hostilidades y la reapertura del paso de Ormuz y que jugará con su «desesperación«.

Imagen de Donald Trump.

«No nos reunimos por desesperación, Irán sí. ¡Están acabados! Dejaremos que transcurran los 60 días», ha señalado en un mensaje en redes sociales que llega después de que el encuentro previsto para este viernes en Suiza entre los equipos estadounidense e iraní para la implementación del memorando de entendimiento fuera pospuesto.

Autoridades iraníes

En este sentido, el mandatario estadounidense ha recalcado que las autoridades iraníes «no recibirán ni un céntimo» del fondo de reconstrucción que incluye el acuerdo firmado con Teherán y que está dotado de 300.000 millones de dólares (unos 260.000 millones de euros), sin que hayan trascendido más detalles sobre su funcionamiento.

Aparte del acceso al fondo, hasta que se firme el acuerdo final, Estados Unidos prevé aprobar exenciones a las sanciones relativas a la exportación de crudo, petróleo y otros productos petroquímicos y todos los servicios asociados a las transacciones petroleras. Igualmente, se compromete a liberar fondos congelados y bienes de Irán en el extranjero.

Casa Blanca

En otro mensaje en la misma plataforma, el jefe de la Casa Blanca ha celebrado que la guerra lanzada junto a Israel «ha debilitado a Irán». «Ya no tiene Fuerza Aérea, Armada, equipos antiaéreos, radares ni prácticamente nada más», ha señalado, para cargar contra los críticos del acuerdo alcanzado con Teherán.

«Los idiotas de los demócratas dicen que Irán está mejor ahora que hace cuatro meses. ¿Te imaginas salirte con la tuya diciendo algo así? ¿Cómo puede haber gente tan estúpida?», ha agregado el mandatario norteamericano.