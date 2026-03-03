Trump afirma que EE. UU. tiene munición para «librar guerras eternamente»

Donald Trump asegura que la guerra contra Irán se prologará de cuatro a cinco semanas, pero que tiene capacidad para alargar este tiempo si fuese necesario

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que el país norteamericano «puede librar guerras eternamente y con mucho éxito» con las reservas de municiones con las que cuenta en los rangos medio y medio-alto. Su Ejército libra una guerra junto a Israel contra Irán, cuya duración estimó en la víspera entre cuatro y cinco semanas. Agregó, con todo, que Washington tiene capacidad para más.

El presidente de EEUU, Donald Trump, en una celebración por el 250.º aniversario del Ejército en la Base Militar de Fort Bragg, Carolina del Norte – Europa Press/Contacto/Sgt. Austin Robertson/U.S Ar

Mejores reservas de munición «altas y mejores»

«Las reservas de municiones de Estados Unidos, en el rango medio y medio-alto, nunca han sido tan altas ni mejores. Como me han dicho este lunes, contamos con un suministro prácticamente ilimitado de estas armas», ha presumido el inquilino de la Casa Blanca. Defiende que «se pueden librar guerras eternamente, y con mucho éxito, utilizando únicamente estos suministros», que ha descrito como «mejores que las mejores armas de otros países».

Pese a ello, el magnate republicano ha afirmado que el país no se encuentra «donde quiere estar» en el rango más alto, pese a tener «un buen suministro». «Mucho armamento adicional de alta calidad se almacena en países remotos», ha alegado. Criticó a su predecesor, el demócrata Joe Biden, por «dedicar todo su tiempo y el dinero de nuestro país a dárselo todo», «cientos de miles de millones de dólares», al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Comparó al dirigente ucraniano con el empresario circense y excongresista PT Barnum (1810-1891), célebre por sus engaños y en quien se basa la película de 2017 ‘El gran showman’.

«Regaló gran parte de las armas de alta gama (¡gratis!), no se molestó en reemplazarlas», ha insistido en su crítica a Biden. «Afortunadamente, reconstruí el Ejército en mi primer mandato (previo al de Biden) y sigo haciéndolo», ha apostillado. Concluyó diciendo que «Estados Unidos está abastecido y listo para ganar a lo grande».

Entre cuatro y cinco semanas

Sus declaraciones llegan apenas un día después de estimar la duración de la campaña militar contra Irán entre cuatro y cinco semanas, aunque señalando que Washington tiene la «capacidad» de sostener la llamada Operación Furia Épica durante «mucho más» tiempo.

En esta línea, el Ejército estadounidense ha avanzado que «seguirá» actuando contra las «amenazas inminentes» que atribuye a Teherán. Ya se atribuye la destrucción de múltiples instalaciones «de mando» de la Guardia Revolucionaria de Irán, además de distintas localizaciones de defensa y lanzamiento de ataques aéreos.

Con todo, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha asegurado que «de ninguna manera» el país norteamericano va a verse envuelto en una guerra «de varios años», recordando sus intervenciones militares de décadas en Afganistán e Irak.