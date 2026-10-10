El presidente estadounidense, Donald Trump, ha cargado este sábado contra el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó este sábado contra su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a cuenta de los bombardeos de Kiev sobre refinerías rusas y consideró que «ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente«.

Trump: «ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente» / Matt Kaminsky / Zuma Press / Europa Press

«Ceo que ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente», ha afirmado Trump en declaraciones a la prensa desde la base militar de Andrews, en Maryland.

«Sugiero que Ucrania tenga un nuevo líder que pueda llegar a un acuerdo. Zelenski por algún motivo nunca llega a acuerdos», ha planteado el mandatario estadounidense. De hecho, Trump cree que «Zelenski podría haber resuelto esta guerra muchas, muchas veces», pero «elige no hacerlo».

Estas declaraciones de Trump a los medios en el exterior de la Casa Blanca se producen después de que la delegación enviada por Kiev a Florida para mantener conversaciones con los enviados especiales estadounidenses para Ucrania adelantara su regreso y horas después de que el propio Trump anunciara que autorizará las operaciones rusas con diésel hasta abril para controlar la subida global de precios.

Para Trump, Zelenski quiere generar problemas

El inquilino de la Casa Blanca considera que «Zelenski quiere generar problemas al mundo«. «Quiere generar problemas a nuestros agricultores con sus ataques contra las refinerías rusas», ha señalado.

«Le hemos dicho a Zelenski. ‘Puedes hacer lo que quieras a Rusia, pero no ataques las refinerías porque eso supone un problema para el mundo’. ¿Y qué hace? Va y ataca el combustible diésel. Debería parar de una puñetera vez», ha planteado.

Las Fuerzas Armadas ucranianas han atacado recurrentemente las refinerías de petróleo rusas para intentar frenar la ofensiva militar rusa sobre el este de Ucrania a pesar de las advertencias de Washington, que acaba de anunciar el levantamiento de las sanciones a la exportación de diésel ruso.

Un «regalo» para Putin

El propio Zelenski ha criticado el «regalo» que supone para el presidente ruso, Vladimir Putin. «Esto le hace el juego a Rusia, ya que le permite matar a más personas, prolongar la guerra, tener aún menos respeto por Estados Unidos e infligir pérdidas y daños aún mayores al mundo», ha argumentado.

Trump ha anunciado un acuerdo «trascendental» con su homólogo ruso para que Rusia suministre «inmediatamente» más de 300.000 toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y global. El acuerdo prevé el suministro de «otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después».