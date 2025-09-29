Trump afirma que Netanyahu ha aceptado el plan de paz de Estados Unidos para Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes en una comparecencia conjunta en la Casa Blanca que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha aceptado su plan de 20 puntos para lograr la paz en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado este lunes formalmente un plan para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza incluye la formación de un órgano de gobierno provisional denominado Junta de la Paz que presidirá el propio Trump.

Benjamin Netanyahu y Donald Trump en imagen remitida por la oficina del Primer Ministro de Israel en su reunión en la Casa Blanca / Europa Press

«Quiero agradecer al primer ministro Netanyahu por aceptar el plan y por tener la confianza de que, si trabajamos juntos, podremos poner fin a la muerte y la destrucción que hemos presenciado durante tantos años, décadas e incluso siglos, y así dar inicio a una nueva era de seguridad, paz y prosperidad para toda la región», dijo Trump a la prensa tras un encuentro con el premier israelí.

«Si Hamás rechaza el acuerdo, lo cual es posible, serán los únicos en oponerse. Todos los demás lo han aceptado», añadió el presidente estadounidense, que dijo que, en todo caso, tiene la sensación de que habrá «una respuesta positiva» por parte del grupo islamista.

Trump también dijo que, en caso de que Hamás rechace la propuesta, Israel contará con el total apoyo estadounidense para destruir a la milicia.

Creación de un órgano de transición

La propuesta incluye la formación de un órgano de transición formado por tecnócratas y apolíticos palestinos y extranjeros para gestionar la administración gazatí «bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición, la Junta de la Paz que estará presidida por el presidente Donald J. Trump», explica un comunicado de la Casa Blanca.

En esta Junta estarían también otros jefes de Estado y el ex primer ministro británico Tony Blair. «Este organismo creará el marco y gestionará la financiación para el desarrollo de Gaza hasta que la Autoridad Palestina haya completado su programa de reformas (…) y pueda recuperar el control de Gaza», señala.

El horizonte final de la propuesta es que «cuando se cumplan las condiciones haya una vía creíble para la autodeterminación palestina y que tenga su propio Estado, que reconocemos como aspiración del pueblo palestino«.

El documento de Trump recoge además la formación de una Fuerza Internacional de Estabilización (FIE) que «se desplegará de inmediato en Gaza» en coordinación con Estados Unidos y países árabes.

Esta FIE será la responsable de formar un nuevo cuerpo policial palestino que colaborará con Israel y con Egipto para garantizar la seguridad de las fronteras. «Es fundamental evitar que entren municiones en Gaza y facilitar una entrada rápida y segura de bienes para reconstruir y revitalizar Gaza», recoge.