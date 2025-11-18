Las madres tienen derecho a 16 semanas por baja por maternidad si se excluyen las 6 obligatorias tras el nacimiento

El Tribunal Supremo (TS) reconoció este martes el derecho a una madre soltera tinerfeña a disfrutar de diez semanas más de su derecho a cuidar de su hija, además de las 16 que le corresponden.

Tras esta sentencia, se abre una oportunidad real para mejorar la vida de las familias monomarentales, unas madres que han vivido siempre en desventaja, cargando solas con la crianza, los cuidados y la responsabilidad económica de la situación.

Familias con una situación más vulnerable

El TS reconoce ahora que la desigualdad radica en el hecho de que esas diez semanas que un progenitor le puede ceder a otro, en el caso de una familia monoparental no existe esa condición. Esto significa que no se le da más que al resto, simplemente se les permite no quedarse atrás.

La abogada Noemí Mello explica esta sentencia a RTVC y añade que «por lo tanto, entiende que en lugar de 16, se fijarían en 26 semanas de baja por maternidad”, una sentencia innovadora desde el Tribunal Supremo.

El TS reconoce el derecho de una madre soltera de Tenerife a tener 10 semanas más de baja por maternidad / Archivo RTVC

Muchas veces estas medidas se han percibido desde fuera como concesiones especiales y lo cierto es que estos padres y madres parten de una situación más vulnerable, con menos ingresos, más dificultades para conciliar y un mayor riesgo de pobreza.

Las familias monoparentales suelen enfrentarse a la falta de redes de apoyo con esta sentencia. Por otro lado, el Tribunal Constitucional reconoce que debe prevalecer el interés superior del menor tras esta nueva medida.