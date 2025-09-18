Robert Redford, Jennifer López y Morgan Freeman protagonizan esta película de Lasse Hallström que podrá verse este sábado a las 22:30 horas en TVC

Televisión Canaria recuerda al actor, director y productor Robert Redford, fallecido el pasado martes 16 de septiembre a los 89 años, con la emisión este sábado, 20 de septiembre, a las 15:15 horas de la película “Una vida por delante” (2005).

Dirigida por Lasse Hallström, está protagonizada por Robert Redford, Jennifer López y Morgan Freeman, la historia sigue Einer Gilkyson (Redford), un hombre que vive amargado desde la muerte de su hijo en un accidente de coche. Vive en un rancho en el noroeste de Wyoming, alejado de todo, junto a su socio y amigo Mitch Bradley (Freeman). Un día, Einer recibe la visita de su nuera, Jean Gilkyson (López), y de su nieta Griff, que llegan huyendo de los malos tratos del novio de Jean.

‘Una vida por delante’ se aleja del romanticismo habitual en las películas previas de Hallström (‘Las normas de la casa de la sidra’, ‘Chocolat’) para ofrecer un drama intimista que aborda el peso del pasado, la violencia doméstica y las complejas heridas familiares.

Con este homenaje, la cadena se une al reconocimiento mundial a Robert Redford, uno de los grandes del cine contemporáneo, cuya trayectoria como actor, director y productor dejó una huella imborrable en la historia del séptimo arte.