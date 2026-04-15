Txus Vidorreta: «Es el partido más importante de la temporada»

El técnico de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, asegura que el Galatasaray es un equipo «equilibrado» y de «primerísimo nivel»
Txus Vidorreta, técnico de La Laguna Tenerife, ha declarado en rueda de prensa que el equipo aurinegro está ante “el partido más importante de la temporada”.
El conjunto canarista disputa el último partido de los cuartos de final de la Liga de Campeones . Después de que el Galatasaray empatara la eliminatoria el pasado miércoles en Estambul.
“El factor diferencial tiene que ser todo el equipo”, ha dicho el técnico, que cree que el aspecto en el que el grupo debe dar un paso adelante es en ataque. “Queremos ser el Canarias de todo el año, el que anota con continuidad. Y no el que está en poco más de un punto por minuto al final del tercer cuarto”, ha señalado.
Vidorreta ha descrito al Galatasaray como una plantilla “extraordinaria” que combina jugadores americanos “de altísimo nivel” con “buenos jugadores turcos que han sido importantes”.
“Es un equipo equilibrado, de primerísimo nivel”, ha insistido el técnico, que no cree que haya “una única clave” para ganar el partido.
Tras dos primeros partidos con un marcador muy igualado-84-83 y 64-62, el entrenador ha comentado que se trata de una “eliminatoria abierta”.
Para este último duelo previo a un posible regreso a la Final Four de la competición europea, Vidorreta ha aclarado que espera tener a todos los jugadores disponibles. Y que el grupo está “en condiciones óptimas” para afrontar el choque.