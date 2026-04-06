Galatasaray vs La Laguna Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este miércoles 8 de abril. Partido correspondiente al segundo partido de los cuartos de final de la Basketball Champions League. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Galatasaray y La Laguna Tenerife se enfrentan este miércoles 8 de abril a las 17:00 (hora canaria) en el Abdi İpekçi Arena. Partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Basketball Champions League.

Galatasaray vs La Laguna Tenerife | Segundo partido cuartos de final Basketball Champions League 25-26

El equipo tinerfeño llega al encuentro tras ganar el anterior partido de la Baskestball Champions Leagu ante el Galatasaray, en el Pabellón Santiago Martín.

Cuadro de los cuartos de final de la Basketball Champions League

La Laguna Tenerife se clasificó en primera posición del grupo L, mientras que el Galatasaray se clasificó en la segunda posición del grupo I.

Últimos enfrentamientos H2H entre Galatasaray y La Laguna Tenerife

El Galatasaray y La Laguna Tenerife se han enfrentado cuatro veces y ganó La Laguna Tenerife ganó tres de ellos y el Galatasaray el otro. Por un lado, La Laguna Tenerife llega al partido habiendo ganado tres de sus cinco últimos partidos. Mientras que Galatasaray llega igual que el Canarias habiendo ganado tres de sus últimos cinco partidos.

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