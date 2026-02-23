UB Conquense vs Las Palmas Atlético | J25 Segunda Federación 25-26

UB Conquense vs Las Palmas Atlético. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 1 de marzo. Partido correspondiente a la J25 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

UB Conquense y Las Palmas Atlético se enfrentan este domingo 1 de marzo a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Estadio Municipal de La Fuensanta. Partido correspondiente a la jornada 25 de la Segunda Federación.

UB Conquense vs Las Palmas Atlético | J25 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras ganar por 2-0 en casa al Rayo Vallecano B. El filial canario se encuentra a mitad de la tabla de clasificación del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el Conquense se encuentra en puestos de playoff de ascenso. Y es que con 40 puntos está situado en la tercera posición de la clasificación.

Posiciones en la clasificación de UB Conquense y Las Palmas Atlético

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 9ª posición con 33 puntos, pero un partido menos. En cambio, el UB Conquense ocupa la tercera posición. El conjunto castellanomanchego se encuentra con 40 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre UB Conquense y Las Palmas Atlético

En las últimas cinco veces que que se han enfrentado el UB Conquense y Las Palmas Atlético, Las Palmas Atlético ha ganado uno, dos acabaron en empate y los otros dos los ganó el Conquense. El equipo canario en sus últimos cinco partidos ha ganado dos y empatado los tres. Por su parte, el equipo de Cuenca llega al encuentro tras haber empatado su último partido, pero habiendo ganado los otros cuatro de sus cinco últimos partidos.

