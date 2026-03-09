UCAM Murcia vs Dreamland Gran Canaria | J22 Liga Endesa 25-26

UCAM Murcia vs Dreamland Gran Canaria. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 14 de marzo. Partido correspondiente a la J22 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

UCAM Murcia y Dreamland Gran Canaria se enfrentan este sábado 14 de marzo a partir de las 18:00 (hora canaria) en el Palacio de los Deportes de Murcia. Partido correspondiente a la jornada 22 de la Liga Endesa.

UCAM Murcia vs Dreamland Gran Canaria | J22 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la decimocuarta posición de la clasificación mientras que el conjunto murciano es quinto en la liga nacional. El Granca perdió en la jornada 21 contra el Real Madrid. Mientras que el equipo murciano llega al encuentro tras perder ante el Valencia Basket en la liga.

Posiciones en la clasificación de UCAM Murcia y Dreamland Gran Canaria

En la clasificación, el Dreamland Gran Canaria se encuentra en decimocuarta posición. En cambio, el UCAM Murcia ocupa la quinta posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre UCAM Murcia y Dreamland Gran Canaria

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, el Dreamland Gran Canaria ha ganado tres veces.

