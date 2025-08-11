El portero llega libre a la UD Las Palmas para afrontar la presente temporada en LaLiga Hypermotion

El portero onubense, de 31 años, firma con la UD Las Palmas por una sola campaña, hasta el próximo 30 de junio de 2026, tras haber afrontado la pasada temporada en el Cádiz.

La UD Las Palmas refuerza su portería con el guardameta andaluz José Antonio Caro. UD Las Palmas.

Con su incorporación la UD Las Palmas «suma experiencia y seguridad bajo los palos, así como buen juego ofensivo, personalidad y jerarquía«, indica en su comunicado el club isleño, quien destaca también la experiencia del guardameta, con más de 200 partidos disputados en Segunda División.

El nuevo portero del equipo amarillo inició su trayectoria en la cantera del Sevilla FC, con el que llegó al Sevilla Atlético, pasando por el Valladolid, Albacete, Ponferradina, Burgos -equipo con el que registró en 2022 un récord de imbatibilidad en el fútbol profesional-, y Cádiz.

Caro llegará previsiblemente a Gran Canaria este martes, y su presentación será en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco tras el entrenamiento del primer equipo.